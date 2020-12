Omgewaaide bomen en afgewaaide dakpannen door storm Bella, coronatests verplaatst naar Goes

Brandweer rukt uit voor omgewaaide boom bij Noordgouwe (foto: Brandweerpost Dreischor)

Naast omgevallen bomen gaat het volgens de Veiligheidsregio Zeeland ook in meerdere gevallen om afgewaaide dakbedekking. Ook zijn er in onze provincie meerdere schuttingen omgewaaid.

Het hoogtepunt van de storm is al voorbij, dat duurde tot 12.00 uur. Inmiddels zwakt de wind weer wat af. Het KNMI heeft voor Zeeland code geel afgegeven van 01.00 uur vannacht tot 15.00 uur vanmiddag. De verwachting is dat de wind daarna snel minder wordt en afzwakt van windkracht 9 naar 5.

Coronatests verplaatst

De GGD Zeeland laat weten dat vanwege de storm alle coronatests in Vlissingen zijn verplaatst naar de testlocatie in Goes. De Vlissingse teststraat zit in tenten en vanwege de harde wind is dat niet meer werkbaar. In Goes zit de testlocatie in de Zeelandhallen.

(foto: Omgewaaid hek bij de lege teststraat in Vlissingen, omgevallen boom bij kasteel Westhove, stormachtige plaatjes in Vlissingen (Adrie Gideonse) en stuk van dak losgewaaid in Vlissingen)

Het weerstation van Vlissingen heeft vanmorgen al een uur lang een gemiddelde van windkracht 9 gemeten, daarmee is het officieel ook hier een storm. Eerder was dat al het geval voor het weerstation op Vlieland.

Harde windstoten

Het KNMI waarschuwde met zijn code geel vooral voor harde windstoten, tot 100 kilometer per uur. Bij het weerstation in Vlissingen werd een windstoot van 105 kilometer per uur gemeten.

Dat er in deze tijd van het jaar een storm over Zeeland trekt is volgens weerman Jos Broeke uit Ritthem op zich niet gek. Volgens hem is het wel bijzonder dat de storm eerst over de Britse eilanden is getrokken en wegtrekt richting België. "Normaal gesproken komen de storm juist vanuit België naar Zeeland toe."

De naam Bella is afgelopen donderdag bedacht door het Britse KNMI, het MetOffice, toen de storm daar al huishield. In het noorden van Wales werden gisteravond windstoten van bijna 130 kilometer per uur gemeten en in Londen zorgde de storm voor overstromingen.