Van de vesting in Hulst naar Perkpolder: parcours Vestingcross blijft uitdagend

De wedstrijd maakt - voor het eerst - deel uit van de UCI World Cup Cyclocross, oftewel de 'Champions League' van het veldrijden. Dit keer niet in Hulst maar in Perkpolder. "De Vestingcross in Hulst is wat mij betreft een van de mooiste locaties van Europa. Maar door al deze gebeurtenissen is het moeilijk om daar een wedstrijd te organiseren. Dan heb je hier in Perkpolder een prima alternatief", stelt Ad van Grootel van de KNWU.

'Uitdagend parcours'

De ronde, die de veldrijders moeten afleggen, is in totaal drie kilometer lang. Tijdens de ronde rijden de renners een paar keer over de dijken langs de Westerschelde. Ook zitten de gebruikelijke bruggen en balken in het parcours. "Als het nog wat regent, kan er hier ook veel modder zijn. Het is een uitdagend parcours met lange rechte stukken, maar er zitten ook technische passages in", vertelt parcoursbouwer Kurt Vernimmen.

Het parcours van de Vestingcross in Perkpolder vanuit de lucht. (foto: Omroep Zeeland)

Voor deze editie biedt de ruime omgeving in Perkpolder een goed alternatief voor de Vestingcross. Als de situatie rondom de coronacrisis anders is, zal de organisatie niet twijfelen om de cross weer in de binnenstad van Hulst te organiseren. "De cross op de Vesting van Hulst is een van de mooiste die er is. Je hebt niet overal een parcours waar je door de molen kan rijden. We gaan dus zeker terug naar Hulst als dat weer mogelijk is", zegt Vernimmen.