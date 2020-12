Rampjaar voor dierenpensions eindigt met een klein lichtpuntje

Eefje Heemskerk is eigenaar van dierenpension Villa Hondegem in Grijpskerke. "Er wordt nu al veel vuurwerk afgestoken, enorme klappen soms. We verwachten dat dit met de jaarwisseling nog veel erger zal zijn. Sommige hondjes hebben daar veel last van. Hier zitten ze in het buitengebied, daarom sturen eigenaren ze toch naar ons."

Tachtig honden

Het dierenpension zit met tachtig honden vol met oud en nieuw. "De hondjes komen al op 29 december hier. Tussentijds brengen en ophalen kan vanaf dan niet meer. Zo komen ze in een ritme en worden ze rustiger."

Hoewel het met de jaarwisseling dus druk is, was de rest van het jaar erg rustig. "In de zomervakantie ging het nog wel, mensen gingen toen nog op vakantie. Maar vanaf de herfstvakantie werd het al minder. Nu, met de tweede lockdown dachten we echt 'oh nee'."

Zeeuwse dierenpensions hebben een zwaar jaar achter de rug (foto: Omroep Zeeland)

Om toch nog wat inkomsten te genereren deed Villa Hondegem een oproep op Facebook en vroeg baasjes om hun huisdier naar het pension te brengen. "Als er deze weken geen honden werden gebracht, werd het voor ons wel heel moeilijk om ons hoofd boven water te houden."

Hartverwarmend

Op de oproep werd goed gereageerd, volgens Eefje Heemskerk. "We hebben echt hele lieve klanten, het was hartverwarmend. We kregen kaartjes, berichtjes én mensen brachten hun hond. Daardoor komt het nu goed, we zijn ze heel dankbaar."

Wat 2021 de dierenpensions gaat brengen is een groot vraagteken. "Ik hoop dat er weer versoepelingen komen, zodat we hier weer volle bak kunnen gaan draaien. Dat mensen weer weekendjes weg kunnen in het voorjaar en op vakantie in de zomer. Als dat niet zo is, wordt het wel heel lastig voor ons."

Diep triest en 'bagger'

Ook dierenpension Goblin Farm in Heinkenszand en Melishoeve in Meliskerke zitten vol met de jaarwisseling, hoewel het jaar verder 'bagger' was.

Dierenpension De Knotwilg in 's Heer Arendskerke en dierenpension Zeeland in Axel zitten niet vol. Zij spreken van een jaar met 75 tot 90 procent minder inkomsten. "Het is diep triest. Voor dierenpensions is het op dit moment heel moeilijk om te overleven."