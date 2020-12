Coronalied 'Blijf Binnen' zorgde voor verbinding; 'Samen muziek maken is leuker dan alleen'

Het lied werd, inclusief videoclip, in april uitgebracht onder het gelegenheidscollectief 'The Young Zeeland Orchestra'.

Geelhoed schreef het nummer aanvankelijk zonder doel: "Ik keek naar een coronatoespraak op tv en kreeg inspiratie voor het liedje. Ik was niet van plan om er iets mee te doen, maar deelde het liedje met wat mensen. Vervolgens werd het opgepikt en benaderde de Zeeuwse Muziekschool me voor een samenwerking. Ruim 75 muzikanten hebben een deel van het lied ingezongen of ingespeeld en dat heb ik samengevoegd tot één lied."

In de laatste dagen van 2020 blikken we iedere dag terug op een bijzonder, indrukwekkend of grappig corona-initiatief van de afgelopen maanden. We hebben er vijf geselecteerd uit de honderden initiatieven die er in Zeeland zijn geweest. Wat was de impact van deze initiatieven?

Het lied zorgde voor verbinding: "Iedereen mocht meedoen, het maakte dus niet uit wat het muzikale niveau van de muzikanten was. Doordat we nu samen iets maakten, werd de eenzaamheid onder muzikanten kleiner. Het is veel leuker om samen muziek te maken dan alleen."

René Geelhoed (foto: Luna van Herweijnen)

Ook heeft het lied voor nieuwe muzikale samenwerkingen gezorgd: "Door het project leerde ik zangeres Isabel Provoost uit Middelburg kennen. Met haar heb ik met kerst een concert gegeven. Daarnaast gaat Swen Blikman, de clipmaker van Blijf Binnen, ook de videoclip bij één van mijn nieuwe nummers maken.

Geelhoed heeft de hoop dat The Young Zeeland Orchestra in de toekomst een keer in het echt samen kan komen: "Veel muzikanten die hebben meegewerkt aan het lied, kennen elkaar niet. Het zou daarom super tof zijn wanneer we het lied een keer samen met alle muzikanten live kunnen spelen."