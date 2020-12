'Samenwerking tussen wielerverenigingen was zeker nodig'

"Zo'n samenwerking is zeker nodig, omdat het aantal leden terugloopt", zegt Jan Baaijens omdat namens de Clubcombinatie Zuid-West. "We willen onze nieuwelingen en junioren een goed programma bieden en daarvoor heb je contacten nodig. Als je met vier verenigingen samenwerkt en je bundelt alle krachten, dan heb je meer kans dat je mooiere wedstrijden mag rijden."

In de coronatijd moeten wielerploegen ook inventief omgaan met trainingen. Er zijn geen wedstrijden. Zeker niet voor de jeugd. De wielrenners van de Clubcombinatie Zuid-West krijgen op dit moment online-training. Die is één keer per week en bestaat uit core-stability oefeningen en een uur fietsen via het onlineplatform Zwift.

Nathan Traas geeft de wielrenners nu training vanuit zijn werkkamer (foto: Omroep Zeeland)

In eerste instantie, vanaf komend seizoen, gaan er achttien nieuwelingen en achttien junioren deel uitmaken van het samenwerkingsverband. "Dat betekent dat we de renners die er echt voor willen gaan, kansen kunnen bieden en die hoeven niet meer weg uit de provincie. Dat is positief natuurlijk."

Verdere samenwerking niet uitgesloten

Of de samenwerking ook wordt uitgebreid naar de andere categorieën is nog een vraagteken, maar dat wordt door Baaijens ook niet uitgesloten. "De nieuwelingen en junioren is het begin en uit de praktijk blijkt dat je dan misschien bij andere afdelingen ook bij elkaar komt. We zijn in ieder geval erg blij met deze samenwerking. Vooral voor de leden die we nu meer kunnen bieden."