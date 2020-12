'Bella, ciao!', storm Bella is alweer vertrokken, deze mensen hebben er in ieder geval van genoten

Op zo'n stormachtige dag als vandaag kan je denken: ik blijf lekker binnen. Maar, heel wat mensen zochten de wind en regen juist op, zoals hier in Vlissingen:

Zo'n vier uur lang was het in Vlissingen windkracht 9, van 7.30 uur tot 11.30 uur. Aan het begin van de middag minderde Bella snel in kracht en bleef windkracht 6 over. Uiteindelijk daalt dat in de loop van de middag nog naar 3 à 4.

Op het hoogtepunt werd bij het weerstation in Vlissingen een windstoot van 105 kilometer per uur gemeten. In Wilhelminadorp bleef de hardste windstoot op 94 kilometer per uur steken en in Westdorpe op 85 kilometer per uur. Bij de windpaal op Texel werd landelijk de hardste windstoot gemeten, daar werd een windsnelheid van 116 kilometer per uur geregistreerd.

'We zijn niet van suiker'

Veel mensen genoten - ondanks de regen die Bella ook nog met zich meenam - van de wind. "We smelten niet, we zijn niet van suiker..."

Een echtpaar uit Steenbergen is vanochtend speciaal voor het weer naar de boulevard in Vlissingen gekomen. "Wij zijn van die mensen, wij willen iedere dag even naar buiten. En dit is toch spectaculair?!"

Ik wou eigenlijk een rustige loop doen eigenlijk, maar door die tegenwind kunnen we dat rustige wel in de prullenbak gooien." Een hardloper op de boulevard vanochtend

Ook de Vlissingers zelf zijn van Bella onder de indruk. "Meestal zie je de zee als het rustig is, maar ik vind dit wel indrukwekkend", zegt een man, die zijn hondje uitlaat op de Piet Heinkade. Of de hond er ook zo van geniet? De man lacht: "Ik wist niet dat de hond z'n oortjes helemaal plat konden waaien, maar dat kan blijkbaar wel."

Windsurfers

Terwijl voor de boulevard twee windsurfers de wind ten volle uitbuiten, hebben de sporadische hardlopers op de boulevard er meer moeite mee. "Ik wou eigenlijk een rustige loop doen eigenlijk."

Windsurfers trotseren storm Bella voor de kust van Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Het vest van de hardloper is compleet doorweekt. "Maar door die tegenwind kunnen we dat rustige wel in de prullenbak gooien. Valt toch een beetje tegen", lacht hij. Maar: "Het is gewoon ploeteren tegen de wind in, maar dat heeft ook wel z'n charmes."

Bella ciao, naar België

Volgens weerman Jos Broeke is Bella geen uitzonderlijke storm. "Het is een storm als vele stormen. Het bijzondere is wel dat de storm ineens verdwijnt", voorspelde hij al aan het begin van de ochtend. "De wind draait vanmiddag plots naar het westen en neemt daardoor sterk af." En inderdaad: rond het middaguur zakt Bella drastisch in kracht.

Ook de richting die storm Bella opgaat - richting België - is anders dan anders. Broeke: "Normaal gesproken komt de storm juist vanuit België naar Zeeland toe."

Omgewaaide kerstboom in Renesse

Qua overlast lijkt het nog mee te vallen, al moest de brandweer vanochtend toch een keer of 25 uitrukken voor stormschade. Het ging dan onder meer om omgevallen bomen en afgewaaide dakbedekking. Ook meerdere schuttingen sneuvelden vandaag. En in Renesse waaide een tien meter hoge kerstboom om.

De vorige keer dat het in Zeeland stormde - storm Odette was dat, in september - rukte de brandweer veel vaker uit, zo'n 140 keer. Toen moest er vooral veel water weggepompt worden. Daarvan was dit keer geen sprake.

Hoeveelheid schade

Wat aantallen brandweeruitrukken betreft lijkt storm Bella dus mee te vallen. Maar we kunnen pas écht de balans opmaken als bekendgemaakt wordt hoeveel schade vanwege de storm bij de Zeeuwse verzekeraar ZLM gemeld is. En ook al valt het allemaal mee, het zal maar net jouw huis zijn waar het dak vanaf gewaaid is...

