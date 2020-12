Meer coronabesmettingen, Zeeuws-Vlaanderen gaat niet meer aan kop

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om positieve testuitslagen die zijn geregistreerd door het RIVM tussen 10.00 uur gisterochtend en 10.00 vanmorgen. Naast de 153 nieuwe besmettingen meldt het RIVM in die periode één nieuwe ziekenhuisopname van een patiënt met ernstige coronaklachten. Het gaat om een inwoner van de gemeente Sluis.

Meeste opnieuw in Terneuzen

De gemeente waar het RIVM in 24 uur tijd de meeste nieuwe besmettingen registreerde was opnieuw Terneuzen, daar meldt het instituut 26 nieuwe besmettingen. Reimerswaal volgt met negentien en Goes met achttien nieuwe besmettingen. In Middelburg en Veere zijn zestien nieuwe besmettingen geregistreerd door het RIVM.

Nieuw geconstateerde besmettingen per gemeente

Gemeente wo 23 dec do 24 dec vrij 25 dec za 26 dec zo 27 dec Borsele 13 6 16 7 5 Goes 12 6 19 8 18 Hulst 11 12 10 4 8 Kapelle 18 18 14 6 7 Middelburg 31 24 21 19 16 Noord-Beveland 0 3 2 1 0 Reimerswaal 24 19 25 11 19 Schouwen-Duiveland 22 12 15 12 7 Sluis 14 14 18 8 12 Terneuzen 34 34 36 27 26 Tholen 17 17 16 9 6 Veere 10 20 11 12 16 Vlissingen 17 27 15 5 13 totaal Zeeland 223 212 218 129 153

Om de invloed van vertroebelende factoren, zoals dat er minder getest werd op eerste kerstdag dan op een normale vrijdag, te verminderen kun je beter kijken naar het aantal nieuwe besmettingen per week. Daarom berekenen we iedere dag het totaalaantal nieuwe coronagevallen in de voorgaande zeven dagen, de zogenoemde voortschrijdende week.

Stijging

Die dagelijkse weektotalen brengen we in de onderstaande grafiek in kaart voor vier regio's in onze provincie. Daaruit blijkt dat na de kortstondige daling, die dus waarschijnlijk komt door de dip in het aantal afgenomen tests op eerste kerstdag, in de regio's Bevelanden en Walcheren weer een stijging te zien is.

In de regio Zeeuws-Vlaanderen is er juist een lichte daling, waardoor de regio Bevelanden in absolute besmettingsaantallen nu bovenaan staat. Het is voor het eerst sinds de start van de tweede golf dat er meer besmettingen zijn in een andere regio dan Zeeuws-Vlaanderen.

Ernst van de situatie

Om de regio's beter met elkaar te vergelijken kun je deze weektotalen ook afzetten tegen het aantal inwoners. Dan kun je bovendien de besmettingsaantallen naast de drempelwaarden voor de risiconiveaus leggen zoals die gehanteerd worden op het coronadashboard van de Rijksoverheid. Dit geeft een beeld van de ernst van de situatie. Bovendien kun je de regionale verschillen in deze weergave ook vergelijken met het Zeeuwse gemiddelde.

Dat Zeeuwse gemiddelde laat, na een lichte daling een dag eerder, nu weer een lichte stijging zien. Dat lijkt erop te wijzen dat het dipje van gisteren inderdaad kwam door het lagere aantal afgenomen tests van eerste kerstdag.

'Zeer ernstig'

Verder zitten alle Zeeuwse regio's, en dus ook het gemiddelde, nog altijd boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig'. Daarvoor moet het aantal besmettingen in zeven dagen tijd hoger zijn dan 250 per 100.000 inwoners.

Landelijk ligt het besmettingsniveau op 421 per 100.000 inwoners in een week tijd. Dat is iets lager dan een dag eerder, maar nog altijd fors hoger dan de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig'.

Kans op versoepelingen lijkt klein

Op 12 januari wordt een afweging gemaakt over het al dan niet versoepelen van de landelijke maatregelen. Eerder werd als een van voorwaarden genoemd dat het aantal nieuwe besmettingen moet dalen tot onder de drempelwaarde voor het risiconiveau zorgelijk, vijftig besmettingen per 100.00 inwoners in zeven dagen tijd. De kans lijkt klein dat we dat nog gaan halen voor die tijd.