Zeeuwen gaan het meest de visite missen rond de jaarwisseling

(foto: Omroep Zeeland)

Een op de zeven ondervraagden wil stiekem toch vuurwerk afsteken en de helft van de Zeeuwen gaat helemaal niemand zoenen aan het begin van het nieuwe jaar.

Belasting

Als gevolg van corona zijn er veel beperkingen rondom oud en nieuw en het lijkt er niet op dat het kabinet op de valreep zal besluiten nog een uitzondering te maken voor de jaarwisseling. Dat betekent een algeheel vuurwerkverbod, amper visite en anderhalve meter afstand houden bij het wensen van gelukkig nieuwjaar. Alles om extra belasting van de ziekenhuizen te voorkomen.

Ranglijst

Strenge maatregelen en daarom is het opvallend dat de opvatting dat het allemaal wel meevalt op de tweede plaats staat bij de mensen die de Omroep Zeeland-enquête hebben ingevuld.

Wat vind jij het allerergste van de oud-en-nieuw maatregelen?

Rang Mening 1 Dat ik nergens op visite kan gaan / of visite kan ontvangen 2 Nou... ik vind het allemaal wel meevallen 3 Dat ik geen vuurwerk meer mag afsteken 4 Dat ik geen feest meer mag bezoeken/organiseren 5 Dat ik (bijna) niemand meer mag zoenen

Illegaal

Meer dan de helft van de respondenten vindt het volledige vuurwerkverbod dat nu geldt een goede zaak. Daartegenover staan tientallen mensen die hebben ingevuld dat ze nog wel vuurwerk hebben liggen (of een illegale manier weten om er nog aan te komen) en die het gaan afsteken. Opvallend, of juist niet, is dat het vooral mannen zijn die vuurwerk niet willen missen.

Vuurwerk afsteken (foto: ANP)

Een vergelijkbaar aantal mensen heeft ingevuld dat ze hoe dan ook van plan zijn een leuk feestje te bouwen tijdens oud en nieuw. "Of het mag of niet, ik ga toch proberen met een stel vrienden en/of familieleden een echt feest te vieren. Net als vorig jaar." is door vijftien procent van de mensen aangekruist.

Een veelvoud daarvan, twee derde van de respondenten, heeft aangekruist in een heel klein gezelschap de laatste avond van het jaar door te brengen. Dus hooguit een of twee niet-huisgenoten of desnoods helemaal alleen.

Zoenen

En wat doen we na middernacht. Vallen we elkaar zoals gebruikelijk om de nek en zoenen we iedereen die we tegenkomen? Nee, is daarop het antwoord, de Zeeuwen zoenen zo min mogelijk.

Ga je nog zoenen?

Rang Zoenplannen 1 Zo min mogelijk. En ik vind dat iedereen zich aan die stelregel moet houden. 2 Ik zoen ook dit keer alleen de mensen die ik anders ook zoen. 3 Zo min mogelijk. Maar wat een ander doet mag hij/zij zelf weten. 4 Ik laat me niet afschrikken en ik ga als vanouds door met zoenen. 5 Ik weet het nog niet/geen mening

Youp van 't Hek (foto: ANP)

Lekker eten, tv-kijken en spelletjes doen. Zo brengt het gros van de Zeeuwen de oudejaarsavond door. De traditionele oudejaarsconference wordt dit jaar gehouden door Youp van 't Hek. En als je de uitslag van de enquête doortrekt naar de hele bevolking kan hij op heel veel kijkers rekenen. Op enige afstand maar nog altijd nummer twee in onze provincie: op tijd naar bed.

Wat ga jij op oudejaarsavond doen?

Rang Activiteit 1 Naar de oudejaarsconference op tv kijken 2 Bijtijds naar bed 3 Naar de kerk 4 Monopoliën 5 Sjoelen 6 Catannen 7 Mensergerjenieten 8 Slabberjannen

Eten en drinken

En wat zitten al die Zeeuwen, met zijn tweetje of z'n drietjes dan bij elkaar op de bank, kijkend naar Youp van 't Hek vooral te eten en te drinken? Het kan geen verrassing zijn: oliebollen met champagne.

Wat ga je op oudejaarsavond eten en drinken?