Waar zijn de (Zeeuwse) tradities gebleven?

(foto: Omroep Zeeland)

Waar worden op 31 december nog thuis of in de schuur oliebollen, appelbeignets en appelflappen gebakken? Dat gebeurt nog door heel de provincie. Alleen op de Kop van Schouwen wordt de oliepan niet of nauwelijks op het fornuis gezet.

En wie staat er dan achter de pan. De gemiddelde leeftijd van de zelfbakkende Zeeuwen is 43 jaar. Dus niet ouder of jonger dan de gemiddelde Zeeuw. En bakken is ook zeker geen specifieke mannen- of vrouwentaak want er trekken bijna net zoveel mannen als vrouwen een schort aan op oudjaarsdag.

Traditioneel Zeeuws spel: slabberjan (foto: Wikipedia)

Slabberjannen

Ook het slabberjannen, dat oude spel waar buitenstaanders die het nooit eerder gezien hebben moeilijk vat op krijgen, is niet echt voor oude mensen. De gemiddelde leeftijd van de respondenten die het nog spelen op oudejaarsavond, is 47 jaar. Maar ietsje ouder dus dan de gemiddelde Zeeuw. Op de website van Zeeuwse Ankers staan de spelregels.

Handig

Onthoud dat het spel weliswaar met een soort pionnen wordt gespeeld (dus van een afstand misschien op het onschuldige halma lijkt) maar dat het in werkelijkheid een kaartspel is. En er komt ook geld (of desnoods knopen) aan te pas. Wel handig: De pionnetjes voorkomen dat bepaalde voorbijgangers denken dat er in jouw keurige huiskamer ongeoorloofde kaartspelen worden beoefend.

Walcheren

Het spel wordt op oudejaarsavond nog vooral op Walcheren gespeeld.

Sjoelen

Een potje sjoelen om oud en nieuw te veraangenamen is nog steeds weid verspreid over de provincie. Alleen langs de grens met België en op Tholen lijkt het wat minder in trek.

Naar de kerk

De vraag werd ook gesteld: ga jij naar de kerk op die avond? Dat lijkt vooral een gereformeerde traditie te zijn. In de katholieke delen van de provincie zal het vermoedelijk stil in de kerken zijn op oudejaarsavond.

Nieuwjaarszingen

Er zijn nog Zeeuwen die het traditionele nieuwjaarszingen beoefenen. Maar hoeveel? In elk geval hebben 63 Zeeuwen ingevuld dat ze het dit jaar weer doen. En nog eens 48 zouden het wel doen, als er geen corona was geweest.

