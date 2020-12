Goedemorgen! Zeeland maakt schade op na storm en uitslag van onze nieuwjaarsenquête

We gaan vandaag de schade opmaken die storm Bella heeft aangericht, maar het lijkt op het eerste gezicht wel mee te vallen. De brandweer is zo'n 25 keer uitgerukt voor stormschade. Ter vergelijking: bij de vorige storm, Odette, gebeurde dat zo'n 140 keer.

Stormachtige plaatjes: omgewaaid hek bij teststraat Vlissingen, omgevallen boom bij kasteel Westhove en losgewaaid dak in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Verder publiceren we vandaag de uitslag van de enquête over oud en nieuw. Hoe vier jij de jaarwisseling? Die vraag hebben we voorgelegd aan de Zeeuwen en vandaag komt je erachter hoe die hebben geantwoord...

Wie oud en nieuw in ieder geval rustig gaan vieren zijn deze huisdieren in de dierenpensions. Want veel baasjes brengen hun dieren ieder jaar vanwege al dat geknal naar een dierenpension.

Drukte bij dierenpensions

Dan zou je wellicht denken dat het daar vanwege het vuurwerkverbod dit jaar veel minder druk is, maar niets is minder waar. En dat heeft er alles mee te maken dat lang niet iedereen zich aan dat verbod houdt. Maar bij de pensions zijn ze er blij mee, want het was er dit jaar tot nu toe nogal rustig...

Bomen aan Havenkanaal bij Wilhelminadorp in de weerspiegeling van het wateroppervlak (foto: Arjan van Lomwel uit Goes)

Het weer:

Een afwisseling van wolken en opklaringen, maar er is ook kans op een paar buien. De temperatuur begint rond 2 graden, het maximum voor vanmiddag is 5 graden. Vanavond en vannacht daalt het naar 0 tot +2, met vrij veel bewolking en plaatselijk een bui.