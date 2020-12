7, De filosofie van de zeven generaties in documentaire

Hashtag 7 (foto: Rem van den Bosch )

'Verander de wereld en begin bij jezelf', is een credo dat ons nog steeds past. Zeus, de zoon van Rem, en zijn klasgenootjes maken zich zorgen over onze wereld, over de vervuiling, over ons klimaat, over het vele plastic afval in ons dagelijks gebruik. Dit was de aanleiding voor de kunstenaar om naar Noord-Amerika te reizen om het gedachtengoed van de Native Americans te onderzoeken. Hij interviewde daar de leden van een indianenvolk Haudenosaunee. Een indianenvolk dat niet alleen naar de korte termijn kijkt, maar vooral naar wat hun handelen op lange termijn betekent.

Plastic verzamelen op het strand (foto: Rem van den Bosch)

De Haudenosaunee geloven dat we de aarde in bruikleen hebben. Ze hebben geen apart woord voor 'dieren': de bizon en de beer zijn medebewoners van Moeder Aarde, gelijkwaardig aan de mensen. Dieren, planten en elementen worden beschouwd als familie. Je bent afhankelijk van elkaar en zorgt samen voor balans. "Als jij niet goed voor moeder Aarde zorgt, dan zorgt zij ook niet goed voor jou", is de filosofie van de leden van de Haudenosaunee.

Zeven generaties

De visie van dit volk is dat wij de wereld slechts in bruikleen hebben. Zij denken bij elke maatschappelijke beslissing die genomen wordt, zeven generaties vooruit. Wat zijn de consequenties van ons handelen voor onze kinderen en de zeven generaties daarna. De vraag is, wat kunnen wij westerlingen leren van deze Indianen? Aan die zeven generaties ontleent de documentaire haar naam.

Rem van den Bosch is naast deze documentaire ook bezig met #7, een toegepaste kunsttentoonstelling. Geen statische expositie, maar één die groeit en ontwikkelt. Alles vanuit de vraag: wat kunnen we zelf voor stappen zetten in Zeeland om de Seven Generations-filosofie uit te voeren? Maar ook, hoe kunnen wij onszelf en anderen aanzetten om de filosofie van de zeven generaties uit te dragen. Meer weten? Kijk op http://www.beeldinzeeland.nl/content/seven-generations

De documentaire #7 is te zien om 12.00 uur, 16.00 uur, 20.30 uur en 22.00 uur. Ook is de documentaire 10 dagen na afloop terug te kijken op https://www.omroepzeeland.nl/zeeuwse-documentaireweek-2020-terugkijken