Philipsdam van 100 naar 80 km: 'Dat scheelt úren per jaar!'

De Philipsdam verbindt Tholen, Sint Philipsland en Schouwen-Duiveland met elkaar (foto: Omroep Zeeland)

Hoewel het gaat om een weg van nog geen zeven kilometer lang, houdt de kwestie de Tholenaren bezig. De gemeenteraad van Tholen heeft bezwaar aangetekend tegen de snelheidsverlaging, maar aangezien het een provinciale weg is, beslist het provinciebestuur.

10 miljoen euro

Volgens het provinciebestuur moet de Philipsdam voor een bedrag van 10 miljoen euro worden opgeknapt, om er 100 kilometer per uur te kunnen blijven rijden. Dat heeft te maken met nieuwe, strengere verkeersrichtlijnen voor 100 kilometer-wegen. Maar volgens CDA-Statenlid Anton Geluk is er geen sprake van dat er zo'n groot bedrag nodig is. "Die nieuwe verkeersrichtlijnen voor 100 kilometer-wegen zijn aanbevelingen, de aanpassingen zijn niet verplicht."

Motie

Geluk diende namens zijn partij samen met de VVD in Provinciale Staten een motie in om de snelheid op de Philipsdam op 100 kilometer te houden. Volgens Geluk is de weg gebouwd en ingericht om er 100 kilometer te kunnen rijden. "Dat kan hier dus gewoon."

Anton Geluk en Omroep Zeeland namen de proef op de som en reden de Philipsdam op en neer: de heenweg met 100 kilometer per uur; de terugweg met 80. De stopwatch gaf ruim een minuut verschil aan. Voor de Tholenaren is die minuut een probleem, zegt Geluk.

"Eén minuut heen, één minuut terug is al twee minuten per dag. Vijf dagen per week is dat ruim tien minuten. Kijk je dan op een heel jaar, dan praat je alweer over ettelijke uren." Volgens Geluk zijn veel inwoners van de gemeente Tholen voor woon-werkverkeer vanwege de afgelegen ligging van het gebied aangewezen op de auto. "En dan maakt het uit of je 80 mag rijden, of 100."

Het steekt de Tholenaren ook dat ze pas van de voorgenomen snelheidsbeperking hoorden, door een zinnetje in de Najaarsnota van het dagelijks provinciebestuur. Geluk: "Anders hadden we het niet geweten. Er is geen overleg geweest met de gemeente Tholen of met de gemeente Schouwen-Duiveland. Dat is niet netjes."