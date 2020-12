Aantal coronapatiënten in Zeeuwse ziekenhuizen iets afgenomen

Coronapatiënt in ziekenhuis wordt geïntubeerd voor kunstmatige beademing (foto: ANP)

In het Adrz liggen nu achttien patiënten met corona, van wie acht niet uit Zeeland afkomstig zijn. Van de achttien mensen liggen er vijf op de intensive care. Een van die vijf is relatief jong en valt in de leeftijdscategorie 18 tot 50 jaar. De andere vier zijn ouder.

In ZorgSaam in Terneuzen liggen in totaal negentien mensen met corona, van wie twee niet afkomstig uit de provincie. Vier patiënten liggen op de intensive care.

Het totale aantal van 37 coronapatiënten is weliswaar met twee afgenomen in vergelijking met vorige week (39), maar blijft voor Zeeland hoog. Twee weken geleden lagen er 'slechts' 23 coronapatiënten in de Zeeuwse ziekenhuizen.

Druk, maar te doen

Woordvoerders van beide ziekenhuizen geven aan dat het personeel de zorg nog goed aankan. "Het is erg druk maar het lukt nog", aldus de woordvoerder van het Adrz. "Het is hard werken, ook tijdens de feestdagen, maar zowel de coronazorg als de gewone zorg worden met hart en ziel aangeboden", schrijft de woordvoerder van ZorgSaam. De gewone zorg is de komende weken wel iets afgeschaald.

