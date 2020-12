Schade storm Bella lijkt mee te vallen: tot nu toe 175 meldingen

Westkapelle onder het zand door storm Bella (foto: Bram Westerbeke)

Bij de grootste verzekeraar van Zeeland stond de teller vanmorgen op honderd meldingen uit Zeeland en West-Brabant. In de loop van de ochtend kwamen daar nog eens 75 meldingen bij.

Volgens Edwin Goetheer van de ZLM ging het voornamelijk om meldingen van omgewaaide schuttingen en dakpannen die van daken zijn gewaaid. "Het zijn vooral kleinere schades gelukkig. Al kregen we ook een melding van een carport die is ingestort."

Bella zorgde voornamelijk voor omgewaaide schuttingen en bomen (foto: Adrie Gideonse en Omroep Zeeland)

Toch denkt hij dat er nog wel meldingen bijkomen. "De Zeeuwen komen deze morgen traag op gang. We zaten om half negen met zijn allen klaar, maar door de naweeën van de kerstdagen laten de telefoontjes nog op zich wachten."

Ciara

Goetheer denkt dat de schade meevalt omdat storm Bella maar kort écht krachtig is geweest, zo'n vier uur. En de storm kwam uit de 'goede' hoek, namelijk het zuidwesten. In verhouding: in februari dit jaar kreeg de ZLM 1.500 schademeldingen binnen toen storm Ciara over Zeeland raasde.

Geen laagje sneeuw op de auto's in Westkapelle, maar een laagje zand dankzij storm Bella (foto: Bram Westerbeke)

In Westkapelle is de overlast die Bella heeft veroorzaakt op sommige plekken nog goed zichtbaar. Een straat die vol zand lag, is inmiddels schoongemaakt door de gemeente. Maar bij sommige omwonenden ligt heel de tuin nog vol met zand, zag onze verslaggever.

Aantal schademeldingen valt volgens ZLM mee, in Westkapelle heeft Bella zand in de straten verspreid

Storm Bella woedde van zaterdagnacht tot zondagmiddag 12.00 uur in Zeeland en zorgde op meerdere plekken voor overlast. De brandweer moest zo'n 25 keer uitrukken, voor omgevallen bomen, schuttingen en afgewaaide dakbedekkingen. De GGD Zeeland verplaatste alle coronatests in Vlissingen zijn naar de overdekte testlocatie in de Zeelandhallen in Goes.

Lees ook: