'Als de horeca niet snel open kan, ontstaat er een slagveld'

Lege terrassen op het Bellamypark in Vlissingen (foto: Ria Brasser)

Voor De Reu is 2020 zijn eerste jaar als voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. "En hopelijk ook het zwaarste. Van de 52 weken zijn we er acht open geweest zonder beperkingen. Wat omzet betreft is dat dramatisch."

Het is onduidelijk wanneer de horeca weer open kan. "We hopen dat als de lockdown versoepeld wordt, we tegelijk met de detailhandel open kunnen. Het liefst begin februari, of anders na de carnaval. Als het na 1 maart wordt, wordt het een slagveld. Dan hebben we straks een derde minder horeca dan voor de crisis."

Zomer was (voor een deel) wel goed

De Reu geeft aan dat de zomer voor een deel van de sector goed is geweest. "Vooral ondernemers met een zaak in een toeristisch gebied hebben in juli, augustus en september goed gedraaid. Meer in het binnenland was het moeizamer. Denk vooral aan vergadercentra en cafés. Hun maanden zijn november en december, als het winkelend publiek de stad ingaat. Dat was nu niet het geval."

Lege kapstokken van het Ostrea Lyceum (foto: Omroep Zeeland)

Pim van Kampen, voorzitter van de koepel van Zeeuwse basisscholen, zei in de uitzending dat het onderwijs het minder zwaar heeft gehad. "Het personeel heeft salaris gekregen. Als we kijken naar de kinderen, dan is het een ander verhaal. Kinderen horen naar school te gaan, niet alleen om te leren, maar ook voor de sociale contacten."

Kinderen uit groep acht

Qua leerachterstanden valt het nog mee, op rekenen na. "Dat vergt uitleg van een leraar. Ook maken we ons zorgen om de leerlingen uit groep acht. Die moeten straks naar het voortgezet onderwijs, en hebben een moeizaam jaar."

In radioprogramma de Zeeuwse Kamer blikten Frank de Reu van Koninklijke Horeca Nederland, Pim van Kampen, voorzitter van de CPOZ en economieverslaggever Esme Bech terug op het jaar 2020.

Zeeuwse Kamer terugblik economie