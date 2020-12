Dit zijn de goede voornemens van de Zeeuwen

Veel goede voornemens gaan over afvallen (foto: Pixabay)

Een mevrouw van 64 in de Terneuzense wijk Lievenspolder: "Eindelijk afvallen? Hoeft niet heel veel te zijn, maar in ieder geval die acht coronakilo's eraf." Of een vrouw van 27 in Oostburg: "Afvallen en beter voor mijzelf en mijn gezin zorgen."

Roken

Op de tweede plaats komt stoppen met roken. "Het roer gaat om. Na twaalf jaar gestopt te zijn met roken ben ik in juli weer begonnen. In januari stoppen, en proberen gezonder te leven. Met de nadruk op proberen", zegt een vrouw van 56 in Hoek. En dan is er een man van 40 in de Middelburgse wijk Dauwendaele die helemáál gezond wil worden: "Ben gestopt met drugs en tabak. Drinken was nooit m'n ding. In het nieuwe jaar nog gezonder eten, drinken en leven. Met minder medicijnen."

Automobilist ondergaat coronatest (foto: ANP)

Corona is een belangrijk ingrediënt van goede voornemens. Zijdelings omdat veel goede voornemen blijken te gaan over de mooie reizen die in 2020 niet gemaakt konden worden.

Maar ook direct: "Financieel overleven in 2021 aangezien mijn bedrijf veel te lijden heeft van de maatregelen en ik geen subsidie, hulp krijg van de overheid", schrijft een vrouw van 52 uit Axel. En een vrouw van 37 in Serooskerke (W): "Ik hoop dat iedereen zo gezond mogelijk is en dat we snel van corona af zijn." Een vrouw van 63 in de Middelburgse Magistraatwijk heeft één goed voornemen: "Het coronavaccin halen".