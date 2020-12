Emmy de Kraker van de Voedselbank Walcheren vertelt dat het erg druk is in de dagen na kerst: "Veel particulieren en winkeliers komen hier onverwacht spullen brengen. We krijgen bijvoorbeeld kerstpakketten van mensen die graag anderen willen helpen." Het is ieder jaar rond deze tijd druk bij de voedselbank, maar dit jaar zorgt de verplichte sluiting van veel winkels ervoor dat er nog meer aanvoer is: "Dan moet je denken aan onverkochte banketstaven, marshmallows, gelukskoekjes, kerstchocolade en kerstkransjes."

Onverkochte chocolade

André Marteijn is één van die winkeliers die zijn winkel moest sluiten. Hij is bedrijfsleider bij de Action en loopt de voedselbank binnen met tassen vol kerstchocolade: "De chocolade lag nog in de schappen. Normaal gesproken verkopen wij dat natuurlijk rond de kerstdagen, maar we moesten vóór de kerst verplicht dicht. Dat betekende dat de chocolade bleef liggen en daarom hebben we besloten om het aan een goed doel te schenken." Dat hij nu zijn handel gratis weggeeft, heeft hij geaccepteerd: "Dat is nou eenmaal zo, we hopen in ieder geval dat ze er hier bij de voedselbank blij mee zijn. Als bedrijf kunnen we deze financiële klap wel opvangen. Het is dus zeker niet met pijn in het hart."

Gesloten winkels brengen hun onverkochte kerstlekkernijen bij de voedselbank (foto: Omroep Zeeland)

De voedselbank is dankbaar voor al het gekregen voedsel: "Mensen weten ons erg goed te vinden en dat is heel fijn. Eigenlijk krijgen onze klanten nu twee keer een kerstpakket. De eerste hebben wij zelf samengesteld en met kerst gegeven en nu krijgen ze aanstaande donderdag weer een krat met veel extra kerst-etenswaar."