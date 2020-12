Bij Evelien in Oostenrijk zijn ze begonnen met vaccineren in de rustigste kerstvakantie ooit (foto: Evelien Thielen)

De niet-essentiële winkels zijn net als in Nederland gesloten een ook blijven alle scholen na de kerstvakantie nog tien dagen dicht. "De cijfers zijn hier ook niet heel slecht op dit moment. Op 18 januari gaat alles weer open, maar eerst moet iedereen in het land zich laten testen." Dat is niet de eerste keer voor Thielen dat ze getest gaat worden. "Je moet ook wel want als je niet test dan moet je nog langer in lockdown. Er komt een massatest en daar krijgen we nog een oproep voor."

Witte Kerst

Met de kerstdagen was er een kleine versoepeling van de lockdown. Dat noopte de familie om op de skilatten te gaan staan. "We hebben vaak kunnen skiën en het is hier zo enorm stil. Je hebt de hele piste voor jezelf. En het was extra bijzonder omdat er op Eerste Kerstdag verse sneeuw viel. Een Witter Kerst dus."

Toch is het volgens Thielen wel heel apart dat het zo rustig is op de bergen. "In normale tijden zijn hier zoveel toeristen. Nu hebben zelfs de bewoner van het dorp die normaal de toeristen moeten verzorgen tijd om te skiën. Het is eigenlijk hartstikke gezellig. Voor mijn man was het zei hij de eerste kerst ooit zonder toeristen."

Wat dan ook opvalt is dat er veel minder ongelukken gebeuren dan normaal. "Normaal zie je de helikopter vier of vijf keer per dag op de piste landen. Nu hebben we hem nog niet één keer gezien."