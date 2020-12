Zeeuws getinte film Meidagen valt in prijzen op Australisch filmfestival

Regisseur Juri Ferri en acteur Tomer Pawlicki (foto: Juri Ferri)

Meidagen vertelt het verhaal van een Nederlandse soldaat die tijdens de eerste dagen van de Tweede Wereldoorlog aan de Zeeuws-Vlaamse kust is. Regisseur Ferri maakte Meidagen als onderdeel van zijn afstudeerproject. De film is gebaseerd op de oorlogservaringen van zijn overgrootvader. Tijdens de meidagen van 1940 was hij met het 2e bataljon van het 40e regiment infanterie in Zeeuws Vlaanderen gestationeerd.

Film won al meer prijzen

De korte film viel eerder al in de prijzen op het New Renaissance Film Festival in Amsterdam. De film werd toen bekroond in de categorie 'Beste Historische Korte Film'. De film ging in september 2019 in première tijdens Film by the Sea in Vlissingen. Het verhaal is gebaseerd op de waargebeurde belevenissen van soldaat Jan Hendrik Smit.

In april wordt Meidagen vertoond tijdens het Tegenstroom Film Festival in Sas van Gent.