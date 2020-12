Vier Bevelandse kerkgemeenten gaan fuseren

De kerk van 's-Heer Arendskerke op een bewolkte dag (foto: Leon Feskens)

"Je zit toch liever met 100 man in de kerk dan met 10 of 20 mensen", vertelt Leen Jille van de kerkgemeente Lewedorp. Een gebrek aan menskracht en financiële middelen bracht in 2015 Borsele, Lewedorp en 's Heer Arendskerke al bij elkaar. Later kwam daar Nieuwdorp bij en nu gaan ze met zijn vieren verder onder één naam: Het Vierhuis. "We hebben dan één kerkenraad en op zondag een gezamenlijke dienst", zegt Jille.

Teruggang

Vanaf 1 januari rouleren de diensten, iedere zondag is er een andere kerk aan de beurt. Later wordt gekeken hoe dat bevalt bij alle gemeenten, maar het bestuur wil het liefst dat alle diensten op één plek worden gehouden. Al met al heeft de samenwerking nog niet tot verschillen van inzicht geleid. "Het houdt best wat in natuurlijk, want de vermogens worden bijvoorbeeld ook samengevoegd. We hebben met elkaar goede afspraken gemaakt hoe we daarmee omgaan", zegt Jille.

De samenwerking bevalt tot nu toe goed, maar toch wordt de fusie gezien als een noodzaak. Alle vier de kerkgemeenten zien al jarenlang het aantal kerkgangers teruglopen. Jille: "Het geeft hier en daar ook wat wrange gevoelens. Het is toch teleurstellend en het voelt als een teruggang als je moet fuseren. Als je als kleine gemeente steeds kleiner wordt, is dat niet prettig. Als trouwe kerkganger zie ik dat met lede ogen aan."