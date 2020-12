Goedemorgen! Kerken fuseren en heb jij al nagedacht over je goede voornemens?

De kerk van 's-Heer Arendskerke op een bewolkte dag (foto: Leon Feskens)

Vier Bevelandse kerkgemeenten gaan verder onder één naam: Het Vierhuis. Borsele, 's Heer Arendskerke, Lewedorp en Nieuwdorp werkten al samen, maar nu is besloten tot een fusie. Dat komt mede door het teruglopend kerkbezoek.

Uitstel testcentrum getijdencentrale

De tijd voor een beslissing over het lot van het Tidal Technology Centre (TTC) in de Grevelingendam is met drie maanden verlengd. Rijkswaterstaat en de Provincie Zeeland geven eventuele gegadigden nog drie maanden de tijd om met een overtuigend plan te komen om door te gaan met het TTC.

(foto: Omroep Zeeland)

Afgelopen vrijdag werden de locaties in Zeeland al bekendgemaakt waar er vanaf 18 januari gevaccineerd gaat worden in Zeeland. In de Zeelandhallen in Goes en in ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen wordt er straks geprikt tegen het coronacirus. Vandaag komen de details naar buiten hoe het er precies uit gaat zien en hoe het er aan toegaat als er daadwerkelijk vaccinaties gezet gaan worden.

Goede voornemens

Gewicht kwijtraken in het nieuwe jaar is goed voornemen nummer één in Zeeland. Althans, wanneer je naar de antwoorden kijkt op de betreffende vraag van de Omroep Zeeland Eindejaarsenquête.

Een Clingse eekhoorn is aan het hamsteren voor zijn winterslaap (foto: Arjan van Lomwel)

Vandaag kan het hier en daar regenen. De meeste kans op een bui is er in Midden-Zeeland en op Schouwen-Duiveland, in Zeeuws-Vlaanderen is de meeste kans op enkele opklaringen. De maximumtemperatuur is vandaag 6 graden.