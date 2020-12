Lot testcentrum getijdencentrale nog tot april onzeker

Tidal Technology Center Grevelingendam (foto: BT Projects)

Het Tidal Technology Center Grevelingendam (TTC-GD) in de Flakkeese Spuisluis - de plek waar turbines op waterkracht getest en gedemonstreerd moeten worden - zou in 2018 van start gaan, maar de ontwikkelaar, BT Projects kreeg te maken met een onoverbrugbaar financieel tekort. Rijkswaterstaat trok vorig jaar de vergunning in, omdat de afspraak was dat het centrum uiterlijk in 2020 zou gaan draaien.

Kosten tot nu toe 12 miljoen

Er werd een marktverkenning opgestart naar partijen die het project eventueel uit het slop zouden willen helpen. De hele onderneming kostte tot nu toe 12 miljoen euro, waarvan 8 miljoen subsidie was. Wanneer er geen werkbaar plan gemaakt wordt, herstelt Rijkswaterstaat de originele staat van de Flakkeese Spuisluis en breekt daarmee het huidige bouwwerk af. Die werkzaamheden zouden nog eens tussen de drie en de vier miljoen euro kosten, volgens Rijkswaterstaat.

Stroomgoten Testcentrale (foto: omroep zeeland)

Provincies Zeeland en Zuid-Holland hebben gezamenlijk bij ministers Wiebes en Van Nieuwenhuizen aangedrongen op actie, maar die laatste liet in antwoorden op Kamervragen over het TTC doorschemeren weinig vertrouwen te hebben in een doorstart.

Nog meer subsidie nodig

Ondertussen gaf Rijkswaterstaat aan dat er op 1 januari 2021 een beslissing genomen zou moeten worden genomen over de toekomst van het TTC. Er zijn volgens RWS en Provincie Zeeland gegadigden om het project voort te zetten, maar hoeveel dat er zijn en hoe serieus de plannen zijn is niet duidelijk. Één van de gegadigden wil off the record kwijt dat er opnieuw subsidie nodig is om het testcentrum af te bouwen. Dat lijkt, gezien de geschiedenis, een lastige horde om te nemen.

Woordvoerder Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat laat weten dat 1 april echt de datum is waarop er een beslissing moet zijn genomen. Omdat er alleen tussen april en oktober aan waterkeringen mag worden gewerkt, wil Rijkswaterstaat uiterlijk op die datum weten of er gesloopt kan gaan worden of dat er toch wordt doorgebouwd.

