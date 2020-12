Twee Levens, een documentaire over twee ouders op zoek naar hun kind

Paulus en Loes Visser in Chili (foto: Stef Tijdink)

Na zijn eindexamen ging Maarten een jaar op reis om de wereld en zichzelf te ontdekken. Een half jaar later stonden er bij zijn ouders in Rotterdam twee agenten op de stoep: Maarten was verdwenen na een wandeling op een vulkaan in Chili. Eerst leek het of hij verongelukt was; later kwamen er steeds meer signalen dat er misschien iets anders was gebeurd. Sinds 1985 gaan Paulus en Loes Visser ieder jaar naar Chili in de hoop een spoor van Maarten te vinden.

Loes Visser in Chili (foto: Stef Tijdink)

Twee Levens is een film van Fifi Visser, die haar ouders op één van hun reizen vergezelde. Het is een verhaal over helderzienden, halve waarheden, een strenge pater, een schimmige sekte, maar vooral over een echtpaar dat onvermoeibaar alle sporen nagaat. Met niet aflatende energie hangen ze pamfletten op met zijn signalement; doen ze oproepen in de lokale media en spreken ze mensen die wellicht meer weten over zijn verdwijning.

Vulkaan

En ieder jaar leggen ze bloemen bij een kruis dat ze hebben neergezet op de vulkaan waar hij verdween. Terwijl iedereen zegt dat ze Maarten vermoedelijk nooit zullen vinden, houden ze de wanhoop vakkundig buiten de deur.