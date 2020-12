Hoe het oude hoofdkantoor van Delta een thuis wordt voor internationale studenten

De studenten hoeven zich niet te vervelen. Op de campus komen onder meer filmzalen, een sportschool en een gameroom. Henk van Koeveringe, één van de investeerders in het project, is nu al hartstikke trots. Het zijn volgens hem meer dan alleen studentenkamers. "Gezelligheid. Ze kunnen hier samen studeren, maar ook samen sporten, samen gamen. Dat zijn allemaal voorzieningen die wij hier willen maken."

Naar de tandarts

Ook worden de studenten die uit de hele wereld komen ondersteund vanuit de campus. "We zorgen ervoor dat de hele kamer gemeubileerd is. Maar de beheerder van het complex gaat bijvoorbeeld ook helpen als studenten naar de tandarts of de dokter moeten."

Studente Virginia Rioli in haar nieuwe kamer (foto: Omroep Zeeland)

Virginia Rioli uit het Italiaanse Bologna is een van de eerste veertig studenten die nu al in het complex woont. "Het is erg mooi, helemaal nieuw", zegt ze. "Toen ik hier voor het eerst kwam rook het ook nog helemaal nieuw. Ik ben de eerste die deze kamer gebruikt, dus het is geweldig."

Zo gaat de nieuwe studentencampus er uiteindelijk uitzien (foto: Architecten Buro Salt)

De studentencampus in het voormalige hoofdkantoor van Delta aan de Poelendaelesingel in Middelburg is een samenwerking tussen de gemeente Middelburg, HZ University of Applied Sciences, University College Roosevelt (UCR) en investeerders rond voormalig Roompot-topman Henk van Koeveringe.

Het hoofdkantoor van de PZEM en de medewerkers blijven ook op het terrein zitten. De studentencampus is in een ander deel van het gebouw. Inmiddels hebben de eerste veertig studenten van de HZ en UCR hun intrek in het gebouw genomen en gaat de verbouwing door. In het nieuwe jaar komen de volgende veertig.

