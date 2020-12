Armen in de lucht en knieën omhoog: beweegles op balkon maakte ouderen minder eenzaam

In maart bedacht Stichting Hulst voor Elkaar het initiatief. Hoe dat werkt? De instructeur doet onderaan het balkon de oefeningen voor, die degene op het balkon na moet doen. De actie bleek een groot succes: meer dan 150 ouderen hebben meegedaan met de balkon-beweeglessen.

Eenzaam

Ellen Verstraten van de stichting merkte aan het begin van de coronatijd dat de nood bij ouderen om iets te ondernemen heel hoog was: "Mensen voelden zich heel alleen. Eenzaamheid voelt in deze tijd veel scherper dan voorheen. Daarom probeerden we met onze initiatieven een handreiking te geven."

In de laatste dagen van 2020 blikken we iedere dag terug op een bijzonder, indrukwekkend of grappig corona-initiatief van de afgelopen maanden. We hebben er vijf geselecteerd uit de honderden initiatieven die er in Zeeland zijn geweest. Wat was de impact van deze initiatieven?

De lessen werden wekelijks op tien locaties in de gemeente Hulst gegeven. Initiatiefnemer Marc de Haas was instructeur van de lessen en vertelt over het effect ervan: "Het samen bewegen vanaf het balkon heeft de ouderen niet alleen fitter gemaakt, ook zorgde het ervoor dat zij zich minder eenzaam voelden. Door het bewegen kregen ze meer sociaal contact. Bovendien hebben veel deelnemers zich naar aanleiding van deze actie ingeschreven voor een beweegprogramma voor eenzame ouderen."

Beweeglessen vanaf het balkon in de gemeente Hulst (foto: Omroep Zeeland)

Toch is de eenzaamheid onder ouderen in de gemeente niet opeens verdwenen. "Het blijven slechts pleisters die we plakken, maar alle beetjes helpen", legt Verstraten uit.

Ook nog online bingo

Naast de beweeglessen heeft de stichting in de afgelopen maanden nog meer initiatieven ondernomen. Zo werd er ook voordeurmuziek, een grote stoepkrijtactie voor de basisscholen en een online bingo georganiseerd. Ook de komende tijd zit de stichting niet stil: in januari staat er een kaartenactie op het programma.

