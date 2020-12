Als het aan de Zeeuwen lag, zag de Top 2000 er anders uit

BLØF, Danny Vera en Racoon in Top 2000 (foto: ANP)

De radiozender maakte een overzicht op welke nummers er opvallend veel is gestemd in de verschillende provincies. Zo scoorde Guus Meeuwis met Brabant goed in, jawel, Noord-Brabant en stemden veel Friezen op nummers in hun eigen taal, zoals op de klassieker In Nije Dei van De Kast.

BLØF en Racoon

Ook in Zeeland was 'support your locals' dit jaar de norm. Het zal niet compleet als een verrassing komen dat BLØF en Racoon hoog scoren in onze provincie. Zo zou in de Zeeuwse Top 2000 Racoon met het nummer Oceaan op nummer 4 staan in plaats van op plek 22 wat nu het geval is in de 'echte' ranglijst.

Deze nummers uit de Top 2000 scoorden opvallend hoog in Zeeland (bron: NPO Radio 2)

Zeeland Top 2000 titel artiest jaar 4 22 Oceaan Racoon 2012 9 388 Aan De Kust BLØF 1999 22 71 Zoutelande BLØF 2017 218 1077 The Devil's Son Danny Vera 2013 440 1589 Mia Gorki 1992

We steunen dus niet alleen onze eigen provinciegenoten, maar ook de Belgische band Gorki.

Noteringen

Ondanks dat niet alleen Zeeuwen mochten stemmen, zijn de Zeeuwse artiesten toch goed vertegenwoordigd in de Top 2000. BLØF staat er 19 keer in, Racoon duikt negen keer in de lijst op en Danny Vera heeft drie plekken veroverd. Waaronder dus de nummer één plek met zijn nummer Roller Coaster. Emma Heesters komt nieuw binnen op plek 1151 met het nummer Pa Olvidarte.

