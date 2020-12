Mobach gaat voor Luxemburgse ploeg rijden

Jarno Mobach reed de afgelopen seizoenen voor Team Sunweb (foto: Team Sunweb)

Mobach reed vooral bij de junioren sterk. In 2016 was hij de beste in de juniorenversie van Parijs-Roubaix, voor onder anderen Jasper Philipsen en Marc Hirschi, revelatie in de Tour de France, winnaar van de Waalse Pijl en de nummer drie van het afgelopen WK. De laatste twee seizoenen kende Mobach (fysieke) problemen. In 2019 was hij overtraind, dit jaar kwam hij vanwege de coronacrisis nauwelijks in actie.

Op de website van Leopard zegt Mobach uit te kijken naar het nieuwe seizoen. "Ik hoop dat ik mijn kans kan pakken in klassieke wedstrijden en tijdritten. Maar het is vooral belangrijk dat ik weer een 'normaal' jaar kan rijden en mijn goede gevoel door kan trekken dat ik eind 2020 had."

Bij Leopard staat met Jan Maas nog een andere Nederlander onder contract.

