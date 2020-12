Ilja overladen met positieve reacties nadat ze vertelde over aanranding

"Het is alsof er een pleister wordt gedrukt op een te grote wond, die er elke keer wordt afgerukt, als de wond bijna is geheeld, zei ze in juni, twee maanden na haar aanranding. "Ik had niet verwacht dat er zoveel reacties op zouden komen. Alle reacties waren positief", vertelde ze in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer waar ze samen met verslaggever Mark van Leijden terugblikte op 2020.

Bekijk hier hoe Ilja haar verhaal deed in juni.

"Het heeft me veel steun gegeven, ook voor andere mensen. Dat was belangrijk voor mij", zegt Ilja. "Ik heb veel berichten gekregen van mensen die zeiden dat ze hetzelfde hebben meegemaakt en er nu ook iets mee gaan doen."

Ondertussen gaat het de goede kant op met Ilja. "Na acht maanden mag dat ook wel weer. Ik heb ook hulp gekregen en daar ben ik erg blij mee." Zo durft Ilja nu weer in het donker te fietsen. "Ik had niet gedacht dat ik dat nog zou durven", vertelt ze. "Ik was alleen maar aan het scannen naar gevaar. Altijd als ik een man voorbij zag lopen, was ik gelijk op mijn hoede. Het is vermoeiend om daar mee om te gaan, na een tijdje raak je daar aan gewend.

Dader nog niet opgepakt

De politie heeft de dader nog niet kunnen pakken. "Ik ben er nu overheen, maar vind het wel erg naar dat hij niet is gevonden want hij moet ook gestraft worden." Ondertussen kijkt Ilja erg uit naar het nieuwe jaar. Dat wordt nieuwe bladzijde van mijn dagboek."

In de uitzending van De Zeeuwse Kamer vertelde ook verslaggever Mark van Leijden wat hem dit jaar het meest is bijgebleven. Hij noemde de rechtszaak na een verkeersongeluk in Kats waarbij een motorrijder om het leven is gekomen. Een man uit Nieuwerkerk zit daarvoor vast en is vijf jaar zijn rijbewijs kwijt. Hij reed zonder rijbewijs en onder invloed van alcohol. "Vooral de slachtofferverklaring was indrukwekkend. Er was heel veel onverwerkt verdriet, maar ook woede van onverwerkte emoties. Dat kwam behoorlijk binnen." De man is na de uitspraak niet in hoger beroep gegaan.

Gisteravond kwam een 21-jarige motorrijder uit Kloetinge om het leven door een ongeluk op de Deltaweg. (foto: HV Zeeland)

Daarnaast blikte Van Leijden terug op het moment dat bekend werd dat er een EBI naar Vlissingen komt, zijn bezoek aan de EBI in Vught en hij vertelde over de man die vanuit de gevangenis zijn verhaal met Omroep Zeeland deelde. Hij was bang om in de 'echte wereld' te stappen.

Verslaggever Mark van Leijden blikt in de Zeeuwse Kamer terug op 2020

