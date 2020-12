Dit zijn de twintig meest aangeklikte nieuwsberichten van 2020

De meest aangeklikte nieuwsberichten in 2020 (foto: Omroep Zeeland)

20. Feestjes zorgen voor besmettingen in Goes

Goes kreeg begin juli te maken met een stijging van het aantal coronabesmettingen. In ongeveer twee weken kwamen er vijftig besmettingen bij. In heel Zeeland lag het aantal in die tijd op 63. Twee privéfeestjes bleken de oorzaak te zijn van de plotselinge stijging.

19. Dodelijk ongeluk Westerscheldetunnel

Begin juni zijn drie auto's betrokken bij een ongeluk in de Westerscheldetunnel. Een 56-jarige vrouw uit Sluiskil komt daarbij om het leven. Volgens de politie kwam een auto plotseling tot stilstand. De tunnel werd in beide richtingen afgesloten, verkeer werd omgeleid via Antwerpen.

Vrouw overleden bij ongeluk Westerscheldetunnel (foto: HV Zeeland)

18. Twaalf familieleden besmet na vakantie in Zeeland

Twaalf mensen van een Belgische familie werden positief getest op het coronavirus na een vakantie in Cadzand-Bad. De familieleden dachten eerst dat ze corona hadden opgelopen tijdens hun vakantie in Zeeland, maar dat bleek na contactonderzoek niet te kloppen. De familie raakte in België al besmet met het virus.

17. Strand puinhoop na Hemelvaartsweekend

Hemelvaartsdag was warm en dus zochten veel mensen verkoeling op het strand. Een dag later was een spoor aan afval te zien aan de kustlijn. "Het was echt een bende die we vanochtend aantroffen", zei Tim Wouters van Strandexploitatie Veere.

The day after..... Gewoon even je troep in de afvalbak! Posted by Lifeguards Vlissingen on Thursday, May 21, 2020

16. Actie om duizenden kilo's prei te redden

Het was een goed seizoen voor de prei. De winter was zacht en daardoor was er meer prei en waren de stronken ook nog eens groter. Maar dat leverde voor de boer een probleem op: de supermarkten betaalden minder. Een boer uit Sirjansland wilde zijn groente niet met verlies verkopen en was van plan duizenden kilo's prei om te ploegen, maar daar stak iemand anders dan weer een stokje voor.

15. Wateroverlast en waterpret

Op woensdag 17 juni zorgden flinke regenbuien voor wateroverlast in delen van Zeeland. Huizen moesten worden ontruimd, maar het was niet alleen maar ellende: verschillende mensen maakten plezier in de ondergelopen straten.

Sommige mensen bekijken nu eenmaal alles van de positieve kant 🌧🛀🌧 (video: Rachida Naimi) Posted by Omroep Zeeland on Wednesday, June 17, 2020

14. Dode en gewonden na explosie

Op donderdag 30 juli werden verschillende Vlissingers opgeschrikt door een harde knal, gevolgd door een brand in een flat aan de Hogeweg. In een appartement werd een dode man gevonden en verschillende flatbewoners raakten gewond. Later bleek dat een zuurstofcilinder in de woning vlam vatte.

13. Hotels, campings en vakantieparken dicht

Op 27 maart kreeg de toeristische sector in Zeeland een klap te verwerken: campings huisjesparken en hotels moesten dicht. Die gedwongen sluiting was bedoeld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en te voorkomen dat de Zeeuwse zorg in het geding kwam. Een maand later werden er lichte versoepelingen afgekondigd.

12. Stookalert

Zeeland kreeg in februari te maken met een stookalert. Het RIVM vroeg bezitters van houtkachels en open haarden even niet te stoken. Dat was nodig om gezondheidsklachten bij mensen in de omgeving te voorkomen.

11. Onduidelijkheden over grensopening

De grensovergangen met België werden in maart gesloten voor 'niet-essentiële verplaatsingen. Een paar maanden later ging de grens weer open, maar was er veel onduidelijk. Want wat mocht nou wel en wat niet?

Midden in het dorp Eede werd de grens afgesloten (foto: Omroep Zeeland)

10. 'Vaccin verplichten, is het einde van het vrije Nederland'

Volgens het kabinet kan alleen een vaccin een einde maken aan de anderhalvemetersamenleving. Tegenstanders zijn daarom bang dat zo'n vaccin leidt tot een wettelijke verplichting. Dat is ook het schrikbeeld van homeopatisch therapeut Alex Léon uit Veere.

9. Raymond openhartig over operaties en beslissingen

Raymond Spruijt kwam twintig jaar geleden als meisje op de wereld, maar voelde zich altijd meer een jongen. Wij volgen Raymond twee jaar. Eerder deze maand vertelde hij over een moeilijke beslissing en een operatie waardoor iemand anders misschien zwanger kan worden.

8. Containerschip vaart bijna Badstrand op

Een groot containerschip zorgde in mei voor angstige momenten bij Vlissingse strandgangers door bijna het Badstrand op te varen. Op het laatste moment kon de koers gewijzigd worden en kwam het schip weer in de vaargeul.

7. Noodverordening voor Zeeland

Half maart werden voor het eerst grote maatregelen genomen in Zeeland om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Parkeerterreinen in Sluis, Cadzand-Bad en Bresens werden gesloten. Ook werd een noodverordening afgekondigd waardoor bijeenkomsten met meer dan honderd personen officieel verboden waren. Later die dag werd ook bekend dat scholen en horeca moesten sluiten.

Afgesloten parkeerplaats in Sluis (foto: Omroep Zeeland)

6. Trouwstoet aan de kant

De politie zette in februari op de A58 ter hoogte van Heinkenszand een trouwstoet aan de kant. Agenten kregen meldingen over gevaarlijke verkeersovertredingen door deelnemers aan de stoet luxe auto's.

Dure auto uit trouwstoet aan de kant gezet (foto: HV Zeeland)

5. Meest gemaakte fouten met mondkapjes

Mondkapje op, mondkapje af. Het is best wennen allemaal. En het gaat dus lang niet altijd goed. Dat merkte ook Ina Willemsen, deskundige infectiepreventie bij ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen. Om misverstanden uit de wereld te helpen legde ze uit hoe het wél en niét moet.

4. Agent woedend na dodelijk ongeluk

Een 42-jarige vrouw overleed in juni nadat ze in haar rolstoel werd aangereden door een auto. Een politieagent vertelde op Facebook dat het hem moeite kostte de veroorzaker van het ongeluk professioneel te blijven behandelen. "Toen voor mij de toedracht duidelijk werd en daarbij opgeteld de houding van de verdachte, voelde ik een hoop woede in mij omhoog kruipen. Maar ja, er wordt van ons verwacht dat we professioneel blijven. Nou ik kan je vertellen, dat het in zulke situaties heel erg moeilijk kan zijn."

3. Zelf mondkapjes maken

Stof, elastiek, een stukje keukenrol en een naaimachine. Meer is niet nodig om zelf een mondkapje te maken. Aan het begin van de coronacrisis was er een tekort aan mondkapjes en dus maakte Ellen Mous een handleiding.

2. Erehaag voor Max

Op de weg van De Griete naar Terneuzen stonden in mei honderden mensen langs de kant van de weg om afscheid te nemen van de 17-jarige Max. De jongen kwam om het leven bij een ongeluk op de Huissenspolderweg.

1. Amerikaans leger in Vlissingen

Honderden tanks en pantservoertuigen van het Amerikaanse leger kwamen in maart in de haven van Vlissingen aan voor de oefening Defender Europe 2020 in Duitsland, Polen en de Baltische staten. Later hebben de Verenigde Staten besloten de oefening aan te passen vanwege het coronavirus. Daardoor ging de geplande troepenverplaatsing van een Amerikaanse gevechtsbrigade door Nederland niet door.