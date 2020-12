Na zorgpersoneel en kwetsbaren volgt massavaccinatie op verschillende locaties in Zeeland

De eerste vaccinaties in Zeeland zijn op 18 januari. Als eerste komt het personeel van de ouderen-, gehandicapten- en thuiszorg aan de beurt voor een prik. Dat gaat gebeuren in de Oosterscheldehal van de Zeelandhallen in Goes en bij het ziekenhuis Zorgsaam in Terneuzen. Die eerste groep zorgmedewerkers bestaat uit zo'n 16.000 mensen. De GGD Zeeland houdt er rekening mee dat niet iedereen zich niet laat inenten.

Deze eerste groep wordt ingeënt met het Pfizer-vaccin, dat twee keer moet worden toegediend voor volledige bescherming. Voor de eerste vaccinatierondes is twee keer drie weken uitgetrokken. Er wordt zeven dagen per week van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds gevaccineerd. Als deze groep gevaccineerd is volgen de ziekenhuismedewerkers.

Vaccinatie (foto: Omroep Zeeland)

Nadat de zorgmedewerkers zijn ingeënt, volgt de coronavaccinatie dezelfde lijn als bij de griepprik: ouderen, kwetsbaren en andere mensen die normaal een brief krijgen voor de griepprik, krijgen nu een uitnodiging om zich bij de huisarts in te laten inenten tegen corona.

Later meerdere locaties voor vaccineren

Daarna komt het grootste gedeelte van de bevolking, mensen tussen de 18 en 60 jaar, aan de beurt. Dat gaat op meerdere plekken in de provincie gebeuren: in de Zeelandhallen in Goes en in ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen.

Ducaat wil zich er niet aan wagen om een voorspelling te doen wanneer iedereen is ingeënt: "We zien dat dit soort voorspellingen niet altijd goed gaan. Iedereen heeft het over het tweede of derde kwartaal van 2021, maar ik durf daar verder geen uitspraak over te doen. Het zal afhangen van de levering van het vaccin, en welk vaccin er beschikbaar is."

