Daniël Wissel keerde in 2020 weer volledig terug als voetballer

Afgelopen seizoen was het vooral hét seizoen van de terugkeer voor Wissel. In september 2018 raakte hij zwaar geblesseerd aan zijn knie en moest hij meer dan een jaar revalideren. Aan het begin van dit jaar merkte hij pas dat zijn knie op het oude niveau kwam. "M'n knie was wel wat vermoeid, maar ik kon door de vele wedstrijden weer in het ritme komen. Dus dat was wel lekker dat ik dat bij GOES kon doen", aldus de voetballer.

Veel fysieke duels

De goede prestaties van Wissel bij GOES leverde hem een mooie overstap naar ASWH op. Een niveau hoger, namelijk van de Derde naar de Tweede Divisie. In het begin was dat voor de Middelburger even aanpassen. Wissel: "Ik ben een vrij lange speler maar de verdedigers waar ik tegenover sta, zijn net zo lang of misschien langer. Dat waren heel veel fysieke duels en dat is niet echt mijn spel. Dus dat was best wel wennen in het begin."

Daniel Wissel in actie als speler van ASWH (foto: Orange Pictures)

In de zes wedstrijden die voor de coronabreak werden gespeeld, scoorde Wissel drie keer. In Hendrik-Ido-Ambacht heeft Wissel nu te maken met Rogier Veenstra, die hij bij GOES ook al als trainer had. Veenstra is tevreden over de eerste maanden van zijn spits. "Ik denk dat hij hier wel wordt uitgedaagd. Allereerst op het niveau, maar ten tweede ook qua mentaliteit. Ik vind dat hij dat behoorlijk goed heeft gedaan", vertelt Veenstra over zijn spits.

'Gewoon net niks'

Met de overstap naar een niveau hoger zou je kunnen stellen dat Wissel een positief jaar achter de rug heeft. Toch brengt het aantal gespeelde wedstrijden door de coronacrisis een ander gevoel met zich mee. "Je hebt niet echt het gevoel dat je aan het voetballen bent geweest. Je kan nu wel een beetje trainen, maar het is gewoon net niks. Dat gevoel overheerst toch wel dan wanneer je zegt: goh wat was 2020 een goed voetbaljaar", stelt Wissel.