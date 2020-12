Beveiligingshonden EPZ moeten op zoek naar een nieuw onderkomen

Politiehond - archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Volgens John de Nooijer, hoofd beveiliging bij EPZ, zijn de honden overbodig geworden. Sinds 2005 is er op het terrein van de kerncentrale een uitgebreid beveiligingssysteem aanwezig. Die maatregelen zijn genoeg om mogelijke indringers tegen te houden. "Ieder jaar evalueren we de beveiligingsmaatregelen. We kwamen nu tot de conclusie dat de honden niets meer toevoegen."

Stukje nostalgie gaat verloren

EPZ zet al sinds 1976 gecertificeerde politiehonden in om met bewakers de hekken rondom het terrein in de gaten te houden. Met het 'ontslaan' van de beveiligingshonden komt er een einde aan een stukje nostalgie en dat vinden De Nooijer en zijn collega's best jammer. "We hebben er altijd veel tijd en energie ingestoken, dus is het voor mijn collega's en mij best lastig om afscheid van ze te nemen."

In totaal zijn er zo'n negentig honden in dienst geweest bij EPZ. Nu werken er nog zes honden in de leeftijd van vier tot acht jaar. "We gaan op zoek naar een goed plekje voor ze. Dat kan ook gewoon bij mensen thuis zijn. Als een hond met pensioen gaat, doen we dat ook."

John de Nooijer over de beveiligingshonden