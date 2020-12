Niet binnen, maar buiten bordspelletjes spelen: geen probleem op Tholen

De spelletjesdagen vinden op vier verschillende locaties op Tholen plaats: vandaag in Oud-Vossemeer en Sint-Maartensdijk, morgen in Stavenisse en Sint-Philipsland. Dat wordt gedaan omdat de groepen maximaal 30 deelnemende kinderen mogen hebben en het zorgt ervoor dat er weinig reisverplaatsingen zijn: "Zo kunnen kinderen in hun eigen woonplaats meedoen aan de spelletjesdagen", vertelt de buurtsportcoach.

Levend stratego

Ondanks de verandering van het oorspronkelijke plan, hebben Van Keulen en haar collega Patrick Filius een divers programma gemaakt voor de kinderen: "We doen bijvoorbeeld levend stratego en mastermind met blokken. We zijn blij dat de spelletjesdagen op deze manier toch door konden gaan want het is belangrijk dat de kinderen blijven bewegen nu ze weer veel thuiszitten door de vakantie en de scholensluiting. Gelukkig is het droog vandaag, alleen is het jammer dat het zo koud is."

Bo van Keulen en Patrick Filius van 'Jij op Tholen' organiseren de spelletjesdagen (foto: Omroep Zeeland)

De kou zorgde er vanochtend voor dat de spelletjesdag in Oud-Vossemeer iets eerder afgelopen was, maar de kinderen hebben ondanks de kou een leuke ochtend gehad: "Vooral het levend stratego was super leuk", vertelt deelneemster Nikki enthousiast.