Voor Adrienne lijkt corona achter de rug: 'Cafés zitten hier stampvol'

Adrienne Verburg achter het stuur van 'haar' vrachtwagen (foto: Adrienne Verburg)

En dat voelt wel een beetje gek voor Adrienne. "Vooral als ik met het thuisfront aan het praten ben. Wij kennen hier eigenlijk geen corona meer. Het enige wat wij nog moeten doen is inchecken als we naar de horeca gaan." Dat het normale leven is terug gekeerd is volgens Verburg goed te zien aan de cafés. "Dit zitten stampvol. Armen en benen steken eruit. Dat is denk ik in Nederland niet voor te stellen."

Volgende week viert Adrienne een bruiloft van een bevriend koppel. "Dat gaan we vieren zoals het altijd ging. Alleen niet alle familie van de bruid kan komen want een deel komt uit Sydney."

Adrienne legt uit waarom corona bij haar achter de rug lijkt