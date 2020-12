Zeeuwse verpleeg- en verzorgingshuizen redden het zonder inzet leger

Zeeuwse verpleeg- en verzorgingshuizen redden het nog zonder inzet leger (foto: Omroep Zeeland)

Dinsdagmorgen luidde Actiz, de landelijke branchevereniging van organisaties in de ouderenzorg, de noodklok dat de continuïteit van de ouderenzorg in het geding is op sommige plekken in Nederland. Door het coronavirus is er een tekort aan personeel.

Afzien van verlof

De situatie in Zeeland is dus nog onder controle. "We moeten wel alle zeilen bijzetten", aldus Schipper. "De druk neemt toe. Het verzuim is bij de meeste organisaties hoog vanwege testen, besmettingen bij personeel of besmettingen van huisgenoten. We zijn dan ook erg blij dat een behoorlijk aantal medewerkers de afgelopen periode extra uren heeft gewerkt, mensen op andere locaties ingezet konden worden of hebben afgezien van verlof."

Omdat het aantal besmettingen verhoudingsgewijs in Zeeland lager ligt dan elders, hopen wij dat we het hier zonder het Rode Kruis of het leger kunnen redden." Matthanja Schipper, namens de Zeeuwse verpleeg- en verzorgingshuizen.

Een aantal Zeeuwse organisaties is overgegaan tot andere maatregelen, zoals het inhuren van zzp-ers en uitzendkrachten. Zo hier en daar worden thuiszorgmedewerkers ingezet, als de thuiszorg ze kan missen. Horecapersoneel wordt alleen ingezet voor niet-zorgtaken. Schipper: "We doen er alles aan om zoveel mogelijk met gekwalificeerd personeel op te lossen. Tot nu toe krijgen we de roosters nog rond."

Zonder leger

In Gelderland en Twente is de hulp van defensie inmiddels ingeroepen bij de verpleeg- verzorgingshuizen. Schipper: "Omdat het aantal besmettingen verhoudingsgewijs in Zeeland lager ligt dan elders, hopen wij dat we het hier zonder het Rode Kruis of het leger kunnen redden."