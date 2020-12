Goedemorgen! Extra maatregelen voor jaarwisseling en kan je ook lol hebben met kindervuurwerk?

Kindervuurwerk amper meer in de winkels te krijgen (foto: ANP)

Voor veel Zeeuwen hoort vuurwerk erbij, al is het niet het grote vuurwerk zoals andere jaren. Het zogenoemde categorie F1 vuurwerk is amper meer te krijgen in de Zeeuwse winkels. Het kindervuurwerk is op veel plekken uitverkocht, omdat mensen toch nog iets willen afsteken tijdens oud en nieuw.

Extra toezicht in Sluiskil

In Sluiskil zijn ze vast blij dat er veel minder vuurwerk wordt afgestoken. Vorig jaar ging het daar met de jaarwisseling namelijk niet zo goed en daarom is er dit jaar extra handhaving en cameratoezicht dat ervoor moet zorgen dat de jaarwisseling in Sluiskil rustig verloopt. Vorig jaar raakte een inwoner gewond, er waren vernielingen en vuurwerkschade. De gemeente wil dat dit jaar voorkomen.

Pater Tanghe bekijkt de kaarten die hij kreeg voor zijn 100ste verjaardag. (foto: Omroep Zeeland)

Je zult maar honderd jaar oud worden in deze coronatijd. Dan kun je een groot feest wel vergeten. Dat overkwam Pater Tanghe uit Hulst vandaag. Zijn honderdste verjaardag is wel gevierd bij de Paters Maristen waar hij woont, maar zonder visite en zonder groot feest. Wel was er een bloemetje van de burgemeester.

Sneeuwbal

Zeeuwse muziekliefhebbers konden gisteravond toch genieten van het jaarlijkse Sneeuwbal dat in Vlissingen gehouden wordt. Vorig jaar liet organisator Ramon Alewijnse weten dat het de laatste editie van het Sneeuwbal zou zijn, maar daar komt hij dit jaar dus op terug. Deze keer niet fysiek, maar via een livestream.

Ook voor deze reiger in Oost-Souburg is het geen aangenaam weer (foto: Anneke van den Dries)

Weer

Het is een wisselvallige dag met veel bewolking. Vanochtend vallen er wat buien, vanmiddag is het op veel plaatsen droog. Vanavond neemt de kans op buien juist weer wat toe. Het wordt een graad of zes.