Districtschef politie: 'Geweld tijdens jaarwisseling tegen hulpverleners wordt niet getolereerd'

Niets wordt aan het toeval overgelaten. En geweld tegen hulpverleners en burgers wordt niet getolereerd, zegt districtschef Joost Manusama van de politie Zeeland: "Ik doe de oproep om het met elkaar gezellig te houden. Ga in vrede met elkaar om en laat zorgverleners met rust als ze hun werk moeten doen."

Hij begrijpt dat er onvrede leeft onder de mensen in aanloop naar de jaarwisseling, over het vuurwerkverbod en de coronamaatregelen. "Laten we met elkaar proberen naar volgend jaar te kijken en dat deze oud en nieuw een opmaat wordt naar een mooier jaar."

Extra politie en ME

In navolging van andere districten in Nederland is de eenheid Zeeland ook extra bezet tijdens oud en nieuw. "Daarnaast hebben we ook meer ME achter de hand dan dat we normaal hebben", zegt Manusama. De incidenten waarbij onrust ontstond door een groep mensen met vuurwerk in Vlissingen en Oost-Souburg eerder deze maand liggen nog vers in het geheugen.

Waar wij aanwezig zullen zijn, daar doe ik geen uitspraken over. We zullen daar zijn, waar we het hardst nodig zijn." districtschef Joost Manusama

Politie zal worden ingezet waar dat nodig is. "Dat gebeurt in nauw overleg met de gemeentes", zegt de districtschef. "Het uitwisselen van informatie is daarin heel belangrijk. Want wij willen dat de jaarwisseling goed verloopt. Waar wij aanwezig zullen zijn, daar doe ik geen uitspraken over. We zullen daar zijn, waar we het hardst nodig zijn."

Raddraaiers krijgen bezoek

In sommige gemeentes krijgen raddraaiers van afgelopen jaren vooraf bezoek van de politie. "Daar zetten we stevig op in. Ook ouders willen en zullen we aanspreken." aldus Manusama. De districtschef heeft zelf ook dienst tijdens de komende jaarwisseling. "Maar ik reken eigenlijk op de Zeeuwse burger die er natuurlijk ook voor zorgt dat we het met elkaar gezellig houden. Ik hoop daar in ieder geval op."