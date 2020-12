De Levende Delta: een uniek kijkje onder water

Donderpad in de Oosterschelde (foto: Ronald Faber )

De film neemt ons mee naar de wereld onder water die niet-duikers niet kennen. We krijgen sepia's en zeedahlia's, kwallen in allerlei soorten en maten, donderpadden en zeepaardjes te zien. Het leven onder water draait om drie dingen: hoe kom ik aan eten, hoe voorkom ik dat ik zelf opgegeten wordt en hoe plant ik mezelf voort?

Eb en vloed

Doordat de Zeeuwse Delta onder invloed staat van de seizoenen én de werking van eb en vloed, veranderen de omstandigheden steeds weer opnieuw. Dat vergt het nodige aanpassingsvermogen van de verschillende levensvormen.

Toch valt er voldoende bijzonders te zien. Filmmaker Faber: "Veel mensen weten niet eens dat hier bijvoorbeeld zeepaardjes voorkomen of naaktslakken met de meest prachtige kleuren."

De filmmaker is doelbewust niet op zoek gegaan naar spectaculaire beelden. "Ik wilde juist laten zien hoe mooi het alledaagse leven onder de waterspiegel is. Doordat de watertemperatuur varieert van rond het vriespunt in de winter tot ruim boven de twintig graden in de zomer, heb je ook onder water seizoenen. Daarnaast stroomt tijdens ieder getijdenwisseling zo'n achthonderd miljard liter water de Oosterschelde in en uit en worden zo voedingsstoffen aangevoerd waar veel organismen van profiteren. Dit levert een hele dynamische onderwaterwereld op", aldus de filmmaker.

Veiligheid

De Levende Delta schetst ook een beeld van de gevolgen van het ingrijpen van de mens. Daardoor is het zuurstofgehalte in het Grevelingenmeer drastisch gedaald, met grote consequenties voor het onderwaterleven. "Tuurlijk staat de veiligheid van de mens voorop, maar we hebben ook een verantwoordelijkheid voor de verdere natuurontwikkeling."

Zeenaaktslak (foto: Ronald Faber )