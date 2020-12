Aandacht voor Reginald Peene op tv: 'Hij had dit helemaal fantastisch gevonden'

Bruiloft van Reginald en Marloes in mei (foto: Omroep Zeeland)

Marloes vindt het heel bijzonder dat haar man voorbij komt in het overzicht van bekende en minder bekende Nederlanders die dit jaar zijn overleden. Ze is er dankbaar voor, ook omdat ze weet hoe mooi haar man het zou vinden dat hij na zijn dood nog op tv te zien is. "Reginald had dit helemaal fantastisch gevonden."

"Het overlijden is niet prettig, maar het is wel fijn dat hij op deze manier voortleeft. Ik gun het hem ook, dat is misschien raar om te zeggen, maar hij zou het zeker gewild hebben. Het voelt een beetje als zijn dag", zegt Marloes in het radioprogramma Zeeland wordt wakker.

De uitzending van de NOS waarin ook aan Reginald Peene een laatste saluut wordt gebracht, begint vanavond om 21.30 uur en wordt uitgezonden op NPO 1. In Uit het Leven 2020 komen zowel bekende als onbekende mensen voor die dit jaar overleden. Bekende mensen die het leven lieten dit jaar en voorbij komen zijn: Aart Staartjes, Little Richard, Bob Fosko, Marc de Hond, Jan des Bouvrie, Kirk Douglas, Sean Connery, Eddie van Halen, Louis van Dijk, Liesbeth List, Kobe Bryant. Onder de onbekende namen: de Chinese arts die als eerste alarm sloeg over corona, de vrouw die op 14-jarige leeftijd model stond voor Sneeuwwitje in de gelijknamige tekenfilm van Walt Disney en de zwarte wiskundige die bij de NASA eerst werd aangezien voor de koffiejuffrouw, maar in 1969 de baanberekeningen maakte voor de eerste vlucht naar de maan.

Volgens Marloes is de NOS bij Reginald uitgekomen vanwege zijn maatschappelijke betrokkenheid. Onder meer vanwege zijn werkzaamheden als docent aan de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren (CSW). "Reginald was docent, dat vonden ze een mooi uitgangspunt. Hij heeft met jongeren gewerkt en met optredens een publiek van jong tot oud bereikt. Het item is een ode aan zijn leven."

Huwelijksbootje

Op 1 mei stapte de ongeneeslijk zieke Reginald met zijn Marloes in het huwelijksbootje. Het bruidspaar wilde de dag uitstellen tot na de coronacrisis, maar vanwege de slechte diagnose die Reginald had gekregen, werd niet langer gewacht. Het werd een drive-in bruiloft waarbij honderden automobilisten langs het bruidspaar reden met gelukswensen.

Acht weken na de bruiloft overleed Reginald op 54-jarige leeftijd. Zijn werkgever schreef in een brief aan leerlingen dat hij 'voort zal leven in hun herinnering door zijn spontaniteit, zijn humor, zijn betrokkenheid, zijn muzikale talent en de wijze waarop hij zijn karaktereigenschappen gebruikte om mensen met elkaar te verbinden, binnen school en ver daarbuiten'.

You'll Never Walk Alone

Begin dit jaar maakte Reginald samen met Ramón Prins, een eigen vertolking van het nummer You'll Never Walk Alone. Een benefietsingle waarvan de opbrengst naar KWF Kankerbestrijding gaat. Op Hemelvaartsdag kwam het nummer op plaats 13 terecht in de Zeeuwse Top 40.