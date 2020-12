Van vlogs tot een dagboek: het Zeeuws Archief ontvangt na oproep bijzondere coronadocumenten

Het archief riep op om materiaal uit de coronatijd in te leveren zodat er een corona-archief aangelegd kan worden. Er werden vlogs, foto's, websites, gedichten, tekeningen en een bijzonder dagboek ingeleverd.

Waardevol

Archivaris Kees de Ridder vindt vooral het dagboek erg waardevol. "Het mooie van dagboeken is dat je een prachtig inkijkje krijgt in de ervaringen van mensen. In het dagboek dat we hebben gekregen, wordt de persoonlijke geschiedenis van de schrijver verweven met de nationale geschiedenis."

Zo schrijf hij over verlaten bushaltes, zijn wandelingen maar ook over de persconferenties van Rutte.

In de laatste dagen van 2020 blikken we iedere dag terug op een bijzonder, indrukwekkend of grappig corona-initiatief van de afgelopen maanden. We hebben er vijf geselecteerd uit de honderden initiatieven die er in Zeeland zijn geweest. Wat was de impact van deze initiatieven?

Het doel van de documenten is om uiteindelijk de coronacrisis zo goed mogelijk te kunnen documenteren. "Dat vinden we belangrijk want dan kunnen we later beter terugkijken op deze crisis. Waarschijnlijk kunnen we deze crisis pas over een aantal jaren echt goed duiden. Het materiaal uit de coronatijd helpt ons daarbij", legt De Ridder uit.

Archivaris Kees de Ridder ontving ruim 60 documenten uit de coronatijd (foto: Omroep Zeeland)

De oproep was dus een succes, maar De Ridder blijft op zoek gaan naar nieuwe coronadocumenten. "De coronacrisis is nog niet afgelopen, dus mensen kunnen nog steeds materiaal aanleveren. Foto's, dagboeken en alle andere documenten blijven welkom!"

