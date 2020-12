Hoezo krimpregio? Zeeland groeit (foto: Omroep Zeeland)

Veruit de grootste groei (plus 498) werd dit jaar in Goes gescoord. Met de gemeente Tholen (plus 304) en Schouwen-Duiveland (plus 222) op de tweede en derde plaats.

Maar Noord-Beveland is met een groei van 2,7 procent (plus 197) verhoudingsgewijs de sterkste groeigemeente van de provincie.

Wees voorzichtig

Toch moet je voorzichtig zijn met deze groeicijfers per gemeente. In het stadhuis van Vlissingen bijvoorbeeld zijn in december 2019 nog tientallen baby's meegeteld die in het ziekenhuis van Goes waren geboren, maar Vlissingse ouders hebben.

Die methode hebben ze daar dit jaar niet meer gevolgd. Ook al liggen die baby's misschien allang in hun wiegje in Vlissingen, ze staan nu nog officieel geregistreerd in hun geboortestad Goes en worden nog niet in Vlissingen meegeteld.

Een woordvoerder van de gemeente Vlissingen zei vanmiddag dat de Vlissingse bevolkingscijfers in werkelijkheid enkele tientallen hoger zullen zijn.

Dat zou betekenen dat de Goese cijfers op hun beurt enkele tientallen lager uit moeten vallen. Vermoedelijk kan deze redenering ook opgaan voor een onbekend aantal pasgeborenen in andere gemeenten die niet over een eigen ziekenhuis met kraamafdeling beschikken.

Grafiek

Onderstaande kaart laat de absolute groeicijfers per gemeente zien. Klik op een gemeente om ook de relatieve groei te zien en de uiteindelijke bevolkingsaantallen.

Het gaat om voorlopige cijfers want de definitieve cijfers worden pas in de loop van januari bekend. De groei of krimp per gemeente is uitgerekend op basis van de eigen opgave door die gemeente. Die opgave verschilt in veel gevallen met de tellingen van het CBS.

Alleen Tholen en Terneuzen hebben geen bevolkingscijfers uit de laatste week van december: die hebben het aantal per 1 december opgegeven.

Gemeentehuis Schouwen-Duiveland (foto: Omroep Zeeland)

De groei in Zeeland wordt maar voor een klein deel door de geboorte van nieuwe Zeeuwen veroorzaakt. Het vestigingsoverschot heeft veel meer invloed op het cijfer.

Vestiging nieuwe inwoners

Bijvoorbeeld op Schouwen-Duiveland. Hier komt de meeste aanwas door de vestiging van nieuwe inwoners. Per saldo zijn afgelopen jaar 350 mensen méér naar deze gemeente verhuisd dan dat er vertrokken. Dat compenseert ruimschoots voor het sterfteoverschot waarmee ze te kampen hebben: tegen 257 geboorten stonden 390 overlijdens.

Hulst

Het groeicijfer van Hulst (plus 4) in een jaar wordt ook veroorzaakt door import, met name van Belgen. Weliswaar werden in de Reynaertstad afgelopen jaar 25 kinderen meer geboren dan in het jaar daarvoor; het aantal overlijdens is er altijd nog hoger dan het aantal geboorten.