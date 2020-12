Meer cybercrime in Zeeland door tweede lockdown

(foto: Pixabay)

De afgelopen maanden ging het in Zeeland vooral om meldingen van phishing, helpdeskfraude en vriend-in-noodfraude. Dit jaar kregen 4,5 op de 10.000 Zeeuwen te maken met cybercrime. Daarmee lijken Zeeuwen minder risico te lopen om slachtoffer te worden van cybercriminelen. Landelijk waren er 5,6 meldingen per 10.000 Nederlanders.

Bij phishing worden mensen opgelicht door ze te lokken naar een valse website van een bank. Als mensen in de val trappen, loggen ze in met bijvoorbeeld een wachtwoord of creditcardnummer. De fraudeur krijgt op die manier toegang tot privégegevens. Het kan ook dat iemand zich voordoet als medewerker van een softwarebedrijf. In dat geval hebben we het over helpdeskfraude. De 'medewerker' zal aandringen op snelle maatregelen om bestaande problemen te verhelpen en grote(re) problemen te voorkomen. De crimineel vraagt geld om zogenaamde problemen te verhelpen. Vriend-in-noodfraude komt steeds vaker voor. Hierbij krijg je, vaak via Whatsapp, het verzoek van een vriend(in), familielid of kennis geld over te maken. In werkelijkheid komt het bericht van een oplichter die zich voordoet als een bekende op om die manier geld af te troggelen. De politie maakte gisteren nog bekend dat een vrouw uit Burg-Haamstede werd opgelicht door een oplichter die zich voordeed als haar zoon.

Als er dieper in de Zeeuwse cijfers wordt gedoken, blijken inwoners van de gemeenten Kapelle en Noord-Beveland vaker in handen van internetcriminelen te vallen, met 9,5 meldingen per 10.000 inwoners, gevolgd door Veere en Goes met 6,5 en 6,3 meldingen. Internetmisdaad wordt het minst gemeld in de gemeente Terneuzen. Tot en met november werden er 1,8 meldingen per 10.000 inwoners gedaan.

VPNGids.nl zegt dat criminaliteit in de tweede golf lijkt te verschuiven naar online. In Kapelle, Middelburg en Veere werd vaker melding van cybercrime gedaan dan van een inbraak.