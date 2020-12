Van corona tot de marinierskazerne: 2020 was een bewogen politiek jaar

Mariniers tijdens een training op de huidige marinierskazerne in Doorn (foto: ANP)

Het bewogen jaar, begon met het afblazen van de komst van de Marinierskazerne. "Het hing natuurlijk al in de lucht, maar in februari werd bekend dat de marinierskazerne niet naar Vlissingen zou gaan, maar naar Nieuw-Milligen, in de buurt van Apeldoorn. Dat zorgde voor veel verontwaardiging. "Toen werd het spannend, want wat krijgen we dan wel? Er werd onderhandeld over het compensatiepakket", blikt Decraene terug.

Statenlid Harold van der Velde zegt dat het niet doorgaan van de marinierskazerne de grootste opschudding voor inwoners en politiek is geweest. "Iedereen keek vol ongeloof. Is het echt zo dat het kabinet de marinierskazerne niet meer in Zeeland wil hebben?"

Bezoek van Rutte

Decraene denkt bij het niet doorgaan van de marinierskazerne vooral aan het bezoek dat Rutte aan Vlissingen bracht om uitleg te geven aan "boze en verontwaardigde Zeeuwen". De politiek verslaggever merkt op dat er toen, op 5 maart, nog geen coronamaatregelen van kracht waren. "We stonden op dertig centimeter van elkaar. Toen zaten we nog in het oude normaal, een week later was alles anders."

Decraene heeft het over een paar heftige momenten die avond. "Er was een man die zei: 'Rutte ik vertrouw u gewoon niet", dat soort dingen werd gewoon gezegd. Dat viel Tuning ook op. "In Zeeland zie je dat niet zo vaak, ook niet als we spannende politie kwesties hebben. Nu gingen er bussen naar Den Haag en mensen durfden van alles te zeggen."

Toch denkt Decraene wel dat Zeeuwse bestuurders te lang volhielden dat de kazerne er zou komen. "Ik stond bij de nieuwe rotonde en vroeg aan wethouder Albert Vader wat er zou gebeuren als de kazerne niet zou komen", vertelt hij. "Maar hij hield vol: de marinierskazerne komt naar Zeeland, afspraak is afspraak. Aan de andere kant snap ik het wel dat je het als onderhandelingstactiek aanhoudt."

Geen mariniers, wel compensatie

Uiteindelijk geen marinierskazerne, maar wel een compensatiepakket. En daar mag Zeeland blij mee zijn, vindt Tuning. "Alles bij elkaar meer dan 600 miljoen voor Zeeland. Er is nog nooit zoveel geïnvesteerd, bijna alle wensen worden vervuld. Van de Velde zegt wel dat de SGP gemengde gevoelens had. "Enerzijds waren we blij dat er zoveel is binnengehaald, anderzijds moeten we afwachten wat uiteindelijk het effect is van dit compensatiepakket. We hadden de kazerne sowieso willen hebben, dat is goed voor Zeeland. Afspraak is afspraak. Nu probeer je het hoogst haalbare eruit te halen, we zullen zien hoeveel banen het op gaat leveren."

"Dat is zeker de vraag", vult Van Hertum aan. Die overigens wel tevreden is met het pakket. "Wat we nu krijgen is een totaalpakket voor heel Zeeland en dat moet ook voor rechters zorgen en het onderwijs versterken."

Van de marinierskazerne naar het coronavirus

Een dag na het bezoek van Rutte aan Vlissingen, was het eerste coronageval in Zeeland een feit. Bij een vrouw in Scharendijke werd het virus vastgesteld. Dat herinnert Tuning zich nog goed. "Iedereen was heel bang. Wij hebben nog weleens geprobeerd contact te leggen met mensen die in het begin besmet waren, maar ze wilden niet meer praten. Je hoort het nog steeds: mensen die besmet zijn, voelen zich buitengesloten."

"Het is interessant om te zien dat het virus alles uitvergroot", zegt Tuning. "Mensen ervaren het op een andere manier, staan er vaak anders in. Er is veel wrijving tussen mensen, dat merk je al in de supermarkt, omdat mensen het zo anders meemaken. Sommigen zijn los en laconiek, anderen strikt en bang."

Tot slot komt de Westerscheldetunnel nog aan bod. Want ondanks dat er veel over gesproken is, moet je nog steeds wel tol betalen als je naar de andere kant van de Westerschelde gaat. Mogelijk komt daar na de verkiezingen verandering in. Harold van de Velde hoopt dat zijn partij het in januari alsnog in het verkiezingsprogramma opneemt. Van Hertum geeft aan dat de PvdA het wél in het verkiezingsprogramma heeft staan. Hij had gehoopt dat een rit door de tunnel in heel 2021 gratis zou zijn, maar het voorstel van zijn partij is eerder deze maand weggestemd.

2020 was een bewogen politiek jaar en werd besproken in de Zeeuwse Kamer