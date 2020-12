Loontjens 100 jaar: van biljarthandelaar naar biljartmaker

Het bedrijf werd in 1920 opgericht in Goes door Hector Alidor Loontjens. Vier jaar na de oprichting verhuisde hij naar Middelburg en in 1931 verhuisde het bedrijf en het gezin naar een monumentaal pand op de Dam. Het kantoor en de showroom van biljarts en accessoires zit daar nog steeds.

Oprichter Hector Loontjens met zijn gezin (foto: Loontjens Biljarts)

Behalve biljarts was de handel in alle benodigdheden voor het café, restaurant en hotel een belangrijk onderdeel van het bedrijf. Oprichter Hector Loontjes overleed al in 1938, waarna zijn vrouw de zaak voortzette. Op 16-jarige leeftijd, direct na de Tweede Wereldoorlog, nam zoon Stan het roer over, later met hulp van zijn jongere broer Hector.

Ook daarna namen twee zonen en broers de leiding over van hun vader en oom. Alexander en Rudy Loontjens, de zonen van Stan, stapten beiden eind jaren tachtig in het bedrijf. "Mijn vader had vijf zoons en had toch wel graag dat wij onze bijdrage gingen leveren aan het bedrijf. Een voor een heeft hij ons allemaal weten te overtuigen. Wij zijn als enige nu nog actief", vertelt Alexander. "Ik vond het spelletje biljart leuk en verdiepte mij in die tijd ook in snooker en later pool dat aan populariteit won. Dat was ook de richting in het bedrijf waar ik mij op focuste", vertelt Rudy.

Vierde generatie staat ook al klaar

Ondertussen staat ook de vierde generatie Loontjens klaar om het stokje ooit over te nemen. De oudste zoon van Rudy, Huug, kwam twee jaar geleden werken in het bedrijf. "Ik ben er een beetje ingerold zoals iedereen. Met de vraag of je eventjes kunt helpen en dan blijven plakken", lacht hij.

In Vlissingen werd amusementshal Carrousel geopend (foto: Loontjens Biljarts)

Vanaf de jaren vijftig en zestig werden behalve horeca-inventarissen ook jukeboxen en de eerste speelautomaten aan het assortiment toegevoegd. De speelautomaten zouden tien jaar later een grote betekenis krijgen. Na de jukeboxen, kwamen de flipperkasten, schietkasten, voetbalspelen, fruitautomaten en videospelletjes. De focus kwam, met Loontjens Automaten, te liggen op het leveren van speelautomaten aan cafés en de inrichting en exploitatie van amusementshallen. Ook wel bekend onder de namen Fun House, Carrousel en Funtastic Casino.

De handel in horeca-activiteiten werd in 1974 afgestoten en ging verder onder de naam Dam Horeca Service, later opgegaan in Hakvoort. Eind 2013 werden alle speelautomatenactiviteiten verkocht aan Novomatic uit Oostenrijk. "De speelautomatenmarkt werd erg complex en wij wilden een stapje terug doen. Onze rol in de internationale biljartmarkt nam toe en we vonden het een uitdaging om deze verder uit te bouwen, ook als fabrikant van biljarts", vertelt Alexander Loontjens.

Focus weer terug op biljart

Er werden begin deze eeuw twee biljartfabrieken overgenomen. Sinds 2004 is Gabriels, een bekende naam in de biljartwereld, een onderdeel van Loontjes Biljarts. "Internationaal werken we onder de naam Hector Cue Sport, verwijzend naar mijn grootvader Hector." De productie en groothandel zijn sinds vorig jaar in België gevestigd. "Het merk 'Made in Belgium' is in de biljartwereld een belangrijke kwalificatie. We hebben ons weten te ontwikkelen tot de grootste fabrikant van biljarttafels in Europa. We zijn een wereldwijde speler op de markt geworden op het gebied van carambole, driebanden en pool", zegt Alexander.

De biljarttafels die ze maken worden over de hele wereld ingezet als wedstrijdtafel voor wereldbekers en wereldkampioenschappen. Van Bolivia tot Vietnam. Maar ook de 'gewone mens' kan terecht bij Loontjens. Het bedrijf verkoopt de biljarttafels aan particulieren, horecazaken, zorginstellingen, scholen en bedrijven. "Mensen die hier op afspraak komen om een tafel te bekijken, helpen we graag. Dit jaar zien we daar een groei in. Mensen ruimen hun zolder op of hun schuur. Ze kunnen niet meer naar het café, dus halen hun hobby dan maar in huis", zegt Rudy.

De laatste paar jaar is het bedrijf zich gaan richten op het ontwikkelen van eigen biljartballen en komen ze binnenkort met een nieuwe keu, compleet gemaakt van composiet materiaal. "Traditioneel is een biljartkeu van hout. Composiet heeft als voordeel dat je vooraf de specifieke wensen van een speler kunt doorvoeren. Een ander voordeel is dat luchtvochtigheid en temperatuur niet langer invloed hebben op de speeleigenschappen van de keu."

Dromen voor de toekomst

De heren zijn na ruim dertig jaar nog lang niet klaar met het bedrijf. "In China hebben we nu een eigen dochteronderneming die onze producten lokaal verkoopt en in Zuid-Korea waar driebanden populair is, neemt ons aandeel nog steeds toe. We hopen nog een stevige groei door te maken, zowel in Nederland als op de internationale markt. We leveren nu aan 45 landen en zullen de komende jaren daar nog de nodige nieuwe gebieden aan toevoegen."