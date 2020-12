Geen grijze duiven door verkoop kleuringspakketten

Er worden op maat gemaakte kleuringspakketten verkocht zodat klanten thuis zelf hun haar kunnen verven. Omdat de pakketten worden verkocht aan vaste klanten van de kapsalon weten kapsters Rosan van Flierenburg en Rachel Joziasse precies welke kleuren ze moeten samenstellen in de pakketten.

Waar bestaat zo'n pakket dan uit? De verf, waterstof, handschoentjes, een kwast, bescherming voor de kleding, shampoo en een conditioner. Toch is het niet vanzelfsprekend dat iedereen vanuit het niets een verfkwast kan hanteren. Daarom zit er ook een handleiding in het pakket: "Voor iemand die dit nog nooit heeft gedaan is het natuurlijk heel lastig. We geven er daarom een duidelijke instructie bij in jip-en-janneketaal. Daarin leggen we stap voor stap uit wat de klant moet doen", legt Van Flierenburg uit.

Rampen

Door de duidelijke instructie zijn de kapsters nog geen haarrampen tegen gekomen: "Tot nu toe is het gelukkig bij iedereen goed gegaan. Dat komt ook doordat we verf meegeven die we normaal gesproken ook gebruiken. Er kunnen dus geen chemische reacties ontstaan want het haar is al gewend aan deze verfproducten."

Kapsters Rosan van Flierenburg en Rachel Joziasse verkopen kleuringspakketten (foto: Omroep Zeeland)

De kapsters zijn niet bang om klanten te verliezen nu ze het verfwerk uit handen geven: "Nee, heel veel klanten vertellen ook dat ze ernaar uitkijken om weer naar de kapper te gaan. Het is toch een verwenmomentje om hier te komen en klanten vinden het gezellig om een praatje met ons te hebben in de salon. Thuis heb je dat allebei niet", concludeert Joziasse.