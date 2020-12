Fors minder coronabesmettingen in Zeeuwse verpleeg- en verzorgingshuizen

Coronabesmettingen in verpleeg- en verzorgingshuizen (foto: ANP, bewerkt)

Het gaat om zeventien nieuwe besmettingen. Woordvoerder namens de verpleeg- en verzorgingshuizen Angela Bras betreurt dat het virus opnieuw slachtoffers heeft gemaakt. "Maar er zijn ook 22 cliënten hersteld. Dat is echt een opluchting." Vorige week werden er nog vijftig nieuwe besmettingen geconstateerd in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Toen overleden elf cliënten aan de gevolgen van corona.

Meeste besmettingen in Schouwen-Duiveland

De meeste nieuwe besmettingen werden geregistreerd in de gemeente Schouwen-Duiveland (7), gevolgd door de gemeente Vlissingen (4) en Reimerswaal (2). In de gemeente Sluis overleden drie cliënten, in de gemeente Vlissingen twee en in de gemeente Kapelle één.

Bras benadrukt wel dat het beeld voor Zeeland, dat door de GGD op basis van cijfers van het RIVM wordt gemaakt, nog steeds 'zeer ernstig' is als het gaat om het aantal besmettingen. "We hopen dat de maatregelen ervoor zorgen dat deze ontwikkeling de verpleeghuizen niet zullen raken. Dat is ook echt van belang, omdat er grote zorgen zijn of er voldoende personeel beschikbaar is de komende weken."

Dagje eerder dan gebruikelijk

Allévo, Cederhof, Cedrah, Cleijenborch, Eilandzorg, Schutse Zorg Tholen, SVRZ, Ter Weel, WVO Zorg, ZorgSaam en Zorgstroom leveren elke week gezamenlijk de coronacijfers. In verband met oudjaar zijn de cijfers een dag eerder gepubliceerd dan gebruikelijk.

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Dagcijfers

Er zijn vandaag in heel Zeeland, los van de cijfers in de verpleeghuizen, twee overlijdens door corona gemeld. Het totaalaantal coronadoden in Zeeland komt daarmee op 124. De zevendagenlijn van nieuwe besmettingen gaat nog steeds langzaam omlaag, in alle Zeeuwse regio's.

Het zevendagentotaal (ook 'voortschrijdende week' genoemd) is opnieuw lager dan gisteren, ondanks het hogere aantal besmettingen (139) in Zeeland in het laatste etmaal ten opzichte van het etmaal ervoor (93).

Het zevendagentotaal wordt door Omroep Zeeland berekend om te voorkomen dat er naar incidentele pieken en dalen wordt gekeken. De nieuwe besmettingen van de afgelopen zeven dagen worden iedere dag bij elkaar opgeteld.

De tellingen van het laatste etmaal (dat loopt van 10.00 tot 10.00 uur) leveren opnieuw Terneuzen als belangrijkste haard van nieuwe besmettingen zien. Met Reimerswaal en Middelburg op de gedeelde tweede plaats.

Per gemeente

Gemeente vr 25 dec za 26 dec zo 27 dec ma 28 dec di 29 dec wo 30 dec Borsele 16 7 5 7 3 8 Goes 19 8 18 12 4 9 Hulst 10 4 8 1 6 4 Kapelle 14 6 7 9 6 6 Middelburg 21 19 16 24 9 16 Noord-Beveland 2 1 0 0 3 0 Reimerswaal 25 11 19 16 19 16 Schouwen-Duiveland 15 12 7 8 5 14 Sluis 18 8 12 4 3 12 Terneuzen 36 27 26 5 19 19 Tholen 16 9 6 7 1 7 Veere 11 12 16 9 5 15 Vlissingen 15 5 13 7 10 13 totaal Zeeland 218 129 153 109 93 139

Het virus is wijdverspreid door de provincie. De GGD ziet clusters in zorginstellingen, bedrijven en scholen. Omdat de scholen zijn gesloten nemen die clusters nu af. Het aantal besmettingen bij jongeren tussen de twaalf en achttien jaar is ook afgenomen.

De meeste besmettingen worden geconstateerd in de leeftijdsgroep 12-59 jaar.