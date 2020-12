Waarschuwingsbrief moet relschoppers koest houden tijdens jaarwisseling

Veel politie op de been in Vlissingen (foto: HV Zeeland)

Twee weken geleden was het onrustig in Vlissingen, waar het gemeentehuis het goed te verduren kreeg. Een dag later was het in Oost-Souburg raak, waar tientallen jongeren de straat opgingen. In Middelburg werd illegaal gedemonstreerd tegen de geldende coronamaatregelen. "De mensen die bij die ongeregeldheden aanwezig waren zijn door de politie in kaart gebracht en gewaarschuwd", legt Bergmann uit.

Geen extra werk

Bergmann zegt dat de politie hun 'informatiepositie' op orde hebben. "We zijn morgen op veel scenario's voorbereid." Al hoopt de burgemeester van Middelburg niet dat het nodig is om die scenario's te moeten gebruiken. "Ik hoop dat iedereen zich gewoon aan de coronamaatregelen houdt en dat er geen extra werk komt voor de boa's en agenten."

Mochten de mensen die een waarschuwingsbrief hebben gekregen zich toch misdragen dan worden ze voorgeleid via snelrecht. In Middelburg hebben 38 mensen zo'n brief gekregen, hoeveel het er in Vlissingen zijn is volgens Bergmann niet bekend.

Politiecapaciteit wordt voor de jaarwisseling verdubbeld (foto: Omroep Zeeland)

Eerder vandaag gaf districtchef van de politie Joost Manusuma al aan dat geweld tegen hulpverleners en burgers niet wordt getolereerd en dat daarom de politiecapaciteit wordt verdubbeld.

Manusuma begrijpt dat er onvrede leeft onder de mensen in aanloop naar de jaarwisseling, over het vuurwerkverbod en de coronamaatregelen. "Laten we met elkaar proberen naar volgend jaar te kijken en dat deze oud en nieuw een opmaat wordt naar een mooier jaar."

