Marie-Paule is in de restaurants van haar werkgever verantwoordelijk voor de wijnprogramma's (foto: Marie-Paule Herman)

"Blijkbaar hebben mensen die veertien dagen in quarantaine hebben gezeten alsnog mensen besmet met het coronavirus", legt Marie-Paule uit. "Daarom moet je nu 21 dagen op eigen kosten een hotel in als je uit het buitenland komt." Marie-Paule overwoog om haar familie te bezoeken, maar gaat dat met de nieuwe maatregel zeker niet doen. "Ik trek het niet om veertien dagen in een hotel te zitten en 21 dagen zie ik al helemaal niet zitten."

Geen versoepelingen

Het enige dat de geboren Axelse kan doen om haar familie te zien en spreken is bellen via FaceTime. "Dat blijf ik ook nog wel even doen." Want Marie-Paule ziet binnen afzienbare tijd nog geen versoepelingen komen. "Er zit geen verbetering in en alles zal nog wel een tijd op slot blijven. De grenzen zijn al een tijd op slot en toeristen komen niet binnen."

Waar Marie-Paule wel naar uitkijkt is het begin van het vaccineren. "Ik verwacht dat ze in januari gaan beginnen en wanneer dat aan de gang is, hoop ik dat het reizen ook weer makkelijk wordt."

Marie-Paule ziet quarantaineverplichting met week verlengd worden