Overgrote deel coronadoden boven zeventig jaar

Dit jaar zijn 151 Zeeuwen overleden aan corona (foto: Zorgsaam)

De cijfers in Zeeland liggen iets hoger dan landelijk. Dat is te verklaren door de meer vergrijsde bevolking. In Zeeland wonen gemiddeld meer ouderen dan in de rest van het land. Van alle sterfgevallen aan corona in heel Nederland was 88,7% zeventig jaar of ouder.

De meeste overlijdens vielen in Zeeland in de leeftijdsgroep 80-89 jaar: vijftig mensen. Dat is 38% van alle overlijdens aan corona in Zeeland. Ook in de landelijke cijfers is dat de de leeftijdsgroep met de meeste overlijdens: 37,5%.

Overzicht coronadoden in Zeeland

Overlijdens corona naar leeftijdsgroep in Zeeland Zestig-minners 4% 60-69 jaar 4% 70-79 jaar 26% 80-89 jaar 38% 90-plus 28%

De meeste corona-overlijdens waren in de verpleeghuizen, in totaal: 83. Tijdens de eerste golf zijn 39 ouderen in verpleeghuizen overleden, sinds het begin van de tweede golf 44.

In de Zeeuwse ziekenhuizen zijn het afgelopen jaar 73 coronapatiënten overleden. In ziekenhuis ZorgSaam dertig patiënten, in ziekenhuis Adrz 43. Adrz heeft in totaal ook meer coronapatiënten opgenomen. Niet alle sterfgevallen zijn overleden patiënten uit Zeeland. De ziekenhuizen hebben in de eerste en in de tweede golf patiënten opgevangen uit Brabant en uit de regio Rotterdam.

Meeste mensen herstellen

De meeste mensen met een coronabesmetting herstellen. Ziekenhuis ZorgSaam kon 252 herstelde coronapatiënten naar huis laten gaan en 74 patiënten overdragen naar een verzorgingstehuis, revalidatiecentrum of ander ziekenhuis. Het ziekenhuis in Goes heeft 220 patiënten ontslagen, die thuis verder konden herstellen. Honderd patiënten zijn overgeplaatst naar een verzorgingstehuis of revalidatiecentrum.

Ook in de verpleeghuizen herstellen meer ouderen van een coronabesmetting, dan dat er overlijden. In totaal zijn 213 ouderen hersteld van corona.