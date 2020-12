Dit zijn de twintig mooiste Zeeuwse foto's van 2020

Ook de mooiste Zeeuwse foto's in je tijdlijn? Volg Omroep Zeeland op Instagram.

20. Grijze zeehond

Het zal je maar gebeuren: je loopt over het strand en staat ineens oog in oog met een grijze zeehond. Het gebeurde Jesse in Oostkapelle. Volgens hem is dat bijzonder. Hij werkt al tien jaar op het strand en in die tijd verschillende zeehonden gezien, maar nog nooit een grijze. A Seal heeft eind oktober meerdere meldingen gekregen van de zeehond, maar is niet in actie gekomen. Volgens de zeehondencrèche was het dier niet ernstigs ziek. Later is het dier dan ook weer vertrokken.

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

19. Zeehonden

Nog meer zeehonden! Wilma Steendijk zag deze zeehondjes bij Neeltje Jans. Lief hè?

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

18. Herten

Niet één, niet twee, maar drie herten bij elkaar! Boukje Stange kwam de dieren in alle vroegte tegen in natuurgebied Oranjezon. Dat is nog eens een prachtig begin van de dag.

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

17. Zoutelande

BLØF zingt het in het nummer Zoutelande: "Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent." En dat begrijpen we wel, want kijk eens hoe mooi het uitzicht in Zoutelande is.

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

Lees ook:

16. Onweer en zeevonk

Het zal je maar gebeuren; je wilt wat mooie plaatjes van zeevonk schieten en dan gaat het ook nog eens onweren. Jesse Meliefste zocht geen schuilplek, maar pakte zijn camera en wist de zeevonk én het onweer op één foto te krijgen.

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

15. Genoeg schaduw in Middelburg

Het doet een beetje Spaans of Italiaans aan, de paarsollen die iedere zomer in de binnenstad van Middelburg worden gehangen. Thom Brouwer wist het prachtig vast te leggen, natuurlijk met de Lange Jan op de achtergrond.

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

14. #hartvoordezorg

Stel je bent akkerbouwer en je wilt wat doen voor je vrouw die in de zorg werkt. Akkerbouwer Paul Boënne uit Graauw stak zijn vrouw een hart onder de riem door een gigantisch hart in het landschap te zetten.

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

13. Zeeuwse kust

Hoe indrukwekkend de Zeeuwse kust is, zie je soms pas goed op een foto vanuit de lucht. Dylan Shu vloog met zijn drone boven Zeeland en maakte deze foto.

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

12. Oosterscheldekering

Over luchtfoto's gesproken; Erik Kruug maakte deze foto van de Oosterscheldekering, waarop je goed ziet wat een indrukwekkend bouwwerk het is.

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

11. IJsvogel

Dat de Zeeuwse natuur mooi is, hoeven we je natuurlijk niet te vertellen. Op allerlei plekken kom je mooie dingen tegen. Arjan van Lomwel spotte dit ijsvogeltje in Goes.

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

10. Kazematten

Je hebt van die bijzondere doorkijkjes in de provincie. Bijvoorbeeld bij de Kazematten. Robin Hardeman kon zijn voeten nog nét droog houden en hij wist ook nog eens deze foto te maken.

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

9. Eekhoorn

Niet één, maar twee eekhoorns in het bos bij Clinge. Nou ja, niet helemaal. Deze eekhoorn ziet zichzelf terwijl hij stevig een noot beetpakt.

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

8. Onweer

Vroeger was hij bang voor bliksem en onweer, maar nu maakt hij er de mooiste foto's van. Paul Begin reist door Zeeland (en ook ver daarbuiten) achter stormen aan. Allemaal om de ultieme foto te maken.

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

7. Neowise

Op sommige momenten weten fotografen in Zeeland waarschijnlijk niet waar ze moeten kijken. Neem nou dit voorbeeld: zeevonk licht de zee prachtig op en ondertussen scheert er ook nog een komeet langs.

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

6. Buien

Regen is niet altijd leuk, maar één troost: het levert altijd fantastische beelden op.

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

5. Oostkapelle

Weet je het nog? In augustus tikten de weerstations in Zeeland 30 graden en was er officieel sprake van een hittegolf. Tropische temperaturen dus, maar ook prachtige plaatjes.

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

4. Liefde in de lucht

In Zeeland hangt er liefde in de lucht. Letterlijk. Kijk maar eens naar deze foto van Luan Fazliu.

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

3. Uitwaaien

Van tropische temperaturen gaan we naar een koude winterdag. Want dat was het op 12 januari. Maar de mensen die je hier op het strand ziet, waren waarschijnlijk wel lekker uitgewaaid.

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

2. Regenbui

Zeiden we al dat Zeeland ook tijdens regenbuien mooi is? Nou ja, deze foto laat het nog maar eens een keer zien.

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

1. Zoutelande

Prachtige wolken kwamen op 16 augustus samen boven het strand van Zoutelande. Gelukkig zijn er dan altijd fotografen die dan juist naar buiten gaan om mooie foto's te maken.

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.